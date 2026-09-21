Le meilleur hôtel du monde a été désigné

À Hong Kong, Rosewood Hong Kong a conservé sa première place lors du classement des 50 meilleurs hôtels du monde en 2026 présenté à Paris, pour la deuxième année consécutive. Il devient ainsi le premier hôtel de l'histoire de ce classement à remporter le titre deux fois.

Situé dans le quartier de Tsim Sha Tsui, cet hôtel de 65 étages occupait la 3e place en 2024, avant d'atteindre la première place en 2025. Il conserve cette année son titre de meilleur hôtel d'Asie.

L'hôtel compte 413 chambres et 11 restaurants.

Sur les 43 étages du bâtiment 413 chambres et suites sont réparties. L'hôtel abrite également 11 restaurants en activité.

Parmi eux, on trouve le The Legacy House étoilé au Michelin, Chaat, le Marmo Bistrospécialisé dans la cuisine française, ainsi que Holt's Café et d'autres lieux renommés.

Deux bars sont également présents. L'un d'eux, DarkSide , s'est classé 17e parmi les meilleurs bars d'Asie en 2024.

L'hôtel met l'accent sur le bien-être et la détente. Il dispose du spa Asaya, d'une piscine et de cottages dédiés aux soins.

Le podium est dominé par les hôtels asiatiques.

Dans le classement 2026, Capella Bangkok a progressé d'une place pour atteindre la 2e position.

À proximité, Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River s'est hissé à la 3e place. De plus, la marque Rosewood a reçu un prix spécial pour son réseau hôtelier le plus distingué.

Top 10 des meilleurs hôtels du monde