Sur la rive du lac Issyk-Koul, l'Asie centrale l'hôtel cinq étoiles « Bakou » a ouvert ses portes, qui devrait devenir l'un des nouveaux points de repère du tourisme. Le président de l'Ouzbékistan Shavkat Mirziyoyev a participé à la cérémonie solennelle aux côtés des chefs d'État d'Asie centrale et d'Azerbaïdjan.

S'étendant sur un territoire de 17,2 hectares, le nouveau complexe ne se limite pas à un simple hôtel. Il offre une infrastructure intégrée pour la détente, le sport, les loisirs et l'organisation de réunions internationales de haut niveau.

Les présidents ont examiné les opportunités du nouveau complexe

La cérémonie d'ouverture de l'hôtel « Bakou » s'est déroulée dans le cadre de la réunion consultative informelle des chefs d'État d'Asie centrale et d'Azerbaïdjan.

Shavkat Mirziyoyev et d'autres dirigeants ont pris connaissance des conditions créées pour les hôtes dans le complexe, des chambres, des zones de repos ainsi que des capacités d'accueil pour les événements internationaux.

La participation conjointe des chefs d'État à la cérémonie d'ouverture montre que l'objet est présenté non seulement comme un projet important pour le tourisme intérieur du Kirghizistan, mais aussi à l'échelle de toute la région.

À l'avenir, le complexe pourra permettre de :

accueillir des délégations d'État et gouvernementales ;

organiser des forums et conférences internationaux ;

organiser des réunions d'affaires ;

développer le tourisme familial et haut de gamme ;

accueillir des événements sportifs et culturels.

À quoi ressemble l'hôtel en chiffres ?

Le nouvel hôtel cinq étoiles est situé sur une superficie de 17,2 hectares sur la côte du lac Issyk-Koul.

Le complexe comprend :

Objet Indicateur principal Bâtiment principal 7 étages Superficie totale Près de 30 000 mètres carrés Chambres Plus de 120 Territoire 17,2 hectares Installations de loisirs Piscine et parc aquatique Opportunités supplémentaires Infrastructure sportive et de loisirs

La présence de plus de 120 chambres permettra à l'hôtel d'accueillir simultanément un grand nombre de touristes, de délégations officielles et de participants à divers événements.

Il est entendu qu'une grande partie du territoire est allouée non seulement au bâtiment, mais aussi à l'aménagement de zones de repos en plein air, d'espaces verts, de terrains de sport et d'attractions aquatiques.

Qui le parc aquatique et la piscine vont-ils attirer ?

La piscine et le parc aquatique du complexe empêchent l'hôtel de rester un simple objet destiné aux voyages d'affaires ou aux événements officiels.

Cette infrastructure peut également le rendre intéressant pour :

les familles avec enfants ;

ceux qui passent leurs vacances d'été à Issyk-Koul ;

les amateurs de loisirs actifs ;

les touristes étrangers ;

les organisateurs d'événements d'entreprise.

Le tourisme à Issyk-Koul s'active principalement pendant la saison estivale. La présence d'un parc aquatique, d'une piscine, de terrains de sport et d'installations de loisirs couverts permet aux clients de passer plus de temps sur le territoire du complexe.

Une chambre confortable ne suffit pas pour un touriste. Il est également important pour lui de savoir où aller pendant ses vacances, quoi voir et comment passer son temps. L'hôtel « Bakou » a cherché à regrouper divers services sur un seul territoire.

Pourquoi l'hôtel a-t-il été nommé « Bakou » ?

L'association du nom de l'hôtel avec la capitale de l'Azerbaïdjan renforce également la signification symbolique du projet.

Dans un contexte où le dialogue politique, économique et culturel entre l'Asie centrale et l'Azerbaïdjan s'intensifie, l'attribution du nom « Bakou » à un nouvel objet touristique sur la côte d'Issyk-Koul peut être perçue comme un signe de proximité entre les deux régions.

La participation active de l'Azerbaïdjan aux réunions des chefs d'État d'Asie centrale accroît la possibilité d'élargir les liens de transport, de tourisme et culturels à travers la mer Caspienne.

De ce point de vue, le nouvel hôtel peut devenir un objet incarnant simultanément :

le potentiel touristique du Kirghizistan ;

les relations d'amitié avec l'Azerbaïdjan ;

une nouvelle forme de coopération régionale.

Quelles opportunités ont été créées pour les événements internationaux ?

Il est particulièrement souligné que des conditions ont été créées à l'hôtel pour l'organisation de réunions internationales.

La possibilité d'accueillir des délégations de haut rang dans le complexe cinq étoiles peut consolider davantage Issyk-Koul en tant que plateforme pour la tenue de sommets informels, de forums d'affaires et de dialogues régionaux.

Issyk-Koul présente un certain nombre d'avantages naturels pour de telles réunions :

l'éloignement du bruit des grandes villes ;

l'harmonie des paysages de montagne et de lac ;

la possibilité de mener des négociations dans un format sûr et fermé ;

la combinaison d'une réunion officielle avec un programme de loisirs ;

la création d'une forte impression chez les invités étrangers.

Lors des réunions informelles, les chefs d'État peuvent communiquer en dehors du protocole strict. C'est pourquoi un hôtel et une infrastructure de loisirs de haut niveau revêtent également une importance pratique pour la diplomatie politique.

Qu'apportera le nouvel objet à l'économie locale ?

L'activité d'un grand hôtel ne se limite pas à ses chambres. Autour de tels complexes se forme toute une chaîne de services.

Le nouvel objet peut augmenter la demande dans les domaines suivants :

services alimentaires et de restauration ;

transport et transferts ;

guidage et excursions ;

nettoyage et maintenance technique ;

organisation d'événements ;

services de loisirs aquatiques et sportifs ;

vente de produits locaux et de souvenirs.

Si les invités utilisent également les restaurants, les points de vente et les objets touristiques situés à l'extérieur du complexe, l'impact économique du projet s'étendra aux zones environnantes.

Cependant, pour cela, il sera important de mettre en place des services, des itinéraires touristiques et des programmes de partenariat reliant l'hôtel aux entreprises locales.

Un nouveau modèle de tourisme est-il en train de se former à Issyk-Koul ?

L'ouverture en peu de temps d'objets tels qu'un club de golf de catégorie internationale et un nouvel hôtel cinq étoiles à Tcholpon-Ata montre que le Kirghizistan tente d'adapter le tourisme d'Issyk-Koul à un nouveau public.

Auparavant, Issyk-Koul était principalement connu pour ses plages, sa nature et ses vacances en famille, mais désormais s'y ajoutent :

le tourisme sportif ;

le tourisme de luxe ;

le tourisme d'affaires ;

les événements internationaux ;

les destinations de loisirs d'entreprise.

Si cette stratégie donne des résultats pratiques, Issyk-Koul pourrait cesser d'être une simple station balnéaire estivale pour devenir un centre majeur de réunions et de loisirs haut de gamme.

Quelles questions restent ouvertes ?

Bien que les principaux indicateurs de l'hôtel aient été annoncés, certains détails économiques du projet n'ont pas encore été divulgués.

Notamment :

le montant des investissements injectés dans la construction du complexe ;

le nombre d'emplois créés à l'hôtel ;

les prix des chambres et les conditions de réservation ;

l'entreprise qui gérera le complexe ;

le nombre de clients accueillis au cours de l'année ;

aucune information n'a été fournie concernant la capacité des salles pour les événements internationaux.

Le véritable impact du projet ne sera pas évalué seulement par l'ouverture solennelle, mais par le flux de visiteurs, la qualité du service et sa contribution à l'économie locale.

Conclusion principale

L'hôtel cinq étoiles « Bakou », ouvert sur la côte d'Issyk-Koul, est devenu l'un des nouveaux grands objets de l'infrastructure touristique du Kirghizistan.

Construit sur un territoire de 17,2 hectares, le complexe combine plus de 120 chambres, une piscine, un parc aquatique ainsi qu'une infrastructure sportive et de loisirs. En plus d'accueillir des vacanciers, il peut également héberger des événements internationaux et des réunions de haut niveau.

Désormais, la question principale est de savoir si la vaste superficie et les conditions modernes permettront d'attirer un nouveau flux de touristes vers Issyk-Koul et d'en faire l'un des principaux centres touristiques de la région.

Selon vous, qu'est-ce qui attire le plus les touristes à Issyk-Koul : la nature, les hôtels modernes ou les nouveaux complexes de loisirs ? Laissez votre avis dans les commentaires !