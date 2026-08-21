Un ours a fait irruption dans la tente de touristes et a emporté une femme

·30·Monde
Un ours a fait irruption dans la tente de touristes et a emporté une femme

Dans les montagnes de l’Altaï russe, une simple soirée de détente prévue pour des touristes s’est terminée par une terrible tragédie. Une femme de 29 ans, qui passait la nuit sous une tente en pleine nature, est morte après l’attaque d’un ours sauvage.

Selon les informations disponibles, la femme avait installé une tente avec plusieurs compagnons dans une région montagneuse afin d’y passer la nuit. Cependant, un ours sauvage s’est approché de leur campement pendant la nuit.

Le prédateur a attaqué la tente des touristes, attrapé la femme qui se trouvait à l’intérieur et l’a traînée vers la forêt. Malgré les tentatives de ses compagnons pour la sauver, il leur était impossible de résister à cet animal imposant et dangereux.

Des recherches ont ensuite été lancées dans la région. Le corps de la femme a été retrouvé grâce aux opérations menées par les sauveteurs et les services compétents.

Après l’incident, les autorités prennent des mesures pour identifier le prédateur dangereux et assurer la sécurité des autres touristes présents dans la région.

Les spécialistes appellent les touristes qui séjournent dans la nature à faire preuve de prudence. Dans les zones où vivent des ours, il est particulièrement important de ne pas conserver de restes de nourriture près des tentes et de ne pas attirer volontairement les animaux.

Cette tragédie survenue dans l’Altaï montre une fois de plus à quel point un séjour en pleine nature peut devenir dangereux.

AltaïRussie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Les chaussures « sans chaussures » de la collection Chanel qui ont attiré tous les regards sur le tapis rouge !Les chaussures « sans chaussures » de la collection Chanel qui ont attiré tous les regards sur le tapis rouge !Aujourd'hui, 16:24L’euthanasie officiellement légalisée en FranceL’euthanasie officiellement légalisée en FranceAujourd'hui, 16:22« Je t’ai acheté un hot-dog, quand même ! » : l’éducation de Messi envers son fils fait débat sur les réseaux sociaux« Je t’ai acheté un hot-dog, quand même ! » : l’éducation de Messi envers son fils fait débat sur les réseaux sociauxAujourd'hui, 16:18Presque invisible aux yeux des humains : un chat d’Asie centrale photographié en Iran !Presque invisible aux yeux des humains : un chat d’Asie centrale photographié en Iran !Aujourd'hui, 16:12Le corps partiellement brûlé d’une star de TikTok retrouvé dans un vignoble : deux suspects arrêtésLe corps partiellement brûlé d’une star de TikTok retrouvé dans un vignoble : deux suspects arrêtésAujourd'hui, 15:51Le corps d’un Ouzbek de 54 ans retrouvé en TurquieLe corps d’un Ouzbek de 54 ans retrouvé en TurquieAujourd'hui, 15:35
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Glasgow et stupéfie tout le monde
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Glasgow et stupéfie tout le monde
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Le plus beau mot du monde a été annoncé
Le plus beau mot du monde a été annoncé
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes