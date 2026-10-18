Huit États américains poursuivent OpenAI : quelles sont les accusations portées contre ChatGPT ?

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Huit États américains poursuivent OpenAI : quelles sont les accusations portées contre ChatGPT ?

Les États américains de l'Iowa, du Kansas, de l'Arizona, de l'Arkansas, de l'Idaho, du Montana, du Nebraska et de la Virginie-Occidentale ont intenté un procès contre OpenAI, selon Reuters.

Les procureurs généraux de ces États accusent l'entreprise de violer les lois sur la protection des consommateurs et d'induire le public en erreur concernant la sécurité de ChatGPT.

Les plaignants exigent une modification du fonctionnement du chatbot, le renforcement des mesures de protection des utilisateurs et, si les infractions sont prouvées, le versement de dommages et intérêts.

De quels comportements ChatGPT est-il accusé ?

Les plaintes des États soulèvent plusieurs questions liées au mode de fonctionnement du chatbot, aux promesses en matière de sécurité et à la protection des jeunes utilisateurs.

Cependant, ces éléments ne sont pour l'instant que des allégations. Il est nécessaire d'attendre la suite de la procédure judiciaire et les décisions du tribunal pour conclure à une quelconque infraction de la part de l'entreprise.

OpenAIChatGPTProcès OpenAIIntelligence ArtificielleDroit Numérique
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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