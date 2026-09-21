Un fermier arrêté pour avoir planifié le meurtre de son fils sur ChatGPT

Au Brésil, un fermier de 36 ans a été arrêté après avoir discuté pendant près de deux mois avec ChatGPT sur le meurtre de son fils de huit ans et sur des projets d'attaques contre d'autres personnes. Selon la police, ces échanges pourraient constituer une préparation à des crimes. L'information a été rapportée par le service brésilien de la BBC.

OpenAI a signalé la situation au FBI après avoir remarqué les échanges de l'utilisateur. Les autorités américaines ont ensuite alerté les autorités brésiliennes. La police a le 19 juin procédé à son arrestation.

Brennu Andrade, chef de l'unité régionale de lutte contre la cybercriminalité, a souligné que l'affaire a été traitée en priorité en raison de la menace potentielle pesant sur l'enfant.

Les enquêteurs ont révélé que l'homme avait discuté avec ChatGPT non seulement du meurtre de son fils, mais aussi d'attaques potentielles contre des écoles, des églises et des policiers. Il avait également recherché des informations sur des substances dangereuses.

Objets suspects trouvés à son domicile

Lors d'une perquisition au domicile du fermier, la police a découvert plusieurs objets et substances suspects. Ils sont actuellement en cours d'analyse par des experts.

Les enquêteurs examinent également le téléphone portable du suspect. Ils cherchent à déterminer si des mesures concrètes ont été prises pour mettre à exécution les plans mentionnés dans les messages.

Selon la police, l'homme avait peu de contacts avec son fils et se contentait de payer une pension alimentaire. Les enquêteurs n'excluent pas que le mécontentement lié à ces paiements soit l'un des mobiles possibles, bien qu'aucune conclusion définitive n'ait été établie pour le moment.

Le fermier nie les accusations

Le fermier a déclaré qu'il n'avait aucune intention de faire du mal à son fils. Son avocat soutient que les conversations avec ChatGPT étaient purement provocatrices et qu'aucun acte réel n'a été commis.

L'homme a été détenu pendant 54 jours et a été libéré le 13 août. Aucune accusation formelle n'a encore été portée contre lui, et l'enquête se poursuit.

Depuis sa libération, il est contraint de porter un bracelet électronique. Il lui est également interdit de communiquer avec son fils et la mère de l'enfant.