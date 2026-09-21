Un fermier arrêté pour avoir planifié le meurtre de son fils sur ChatGPT

·1·Monde
Un fermier arrêté pour avoir planifié le meurtre de son fils sur ChatGPT

Au Brésil, un fermier de 36 ans a été arrêté après avoir discuté pendant près de deux mois avec ChatGPT sur le meurtre de son fils de huit ans et sur des projets d'attaques contre d'autres personnes. Selon la police, ces échanges pourraient constituer une préparation à des crimes. L'information a été rapportée par le service brésilien de la BBC.

OpenAI a signalé la situation au FBI après avoir remarqué les échanges de l'utilisateur. Les autorités américaines ont ensuite alerté les autorités brésiliennes. La police a le 19 juin procédé à son arrestation.

Brennu Andrade, chef de l'unité régionale de lutte contre la cybercriminalité, a souligné que l'affaire a été traitée en priorité en raison de la menace potentielle pesant sur l'enfant.

Les enquêteurs ont révélé que l'homme avait discuté avec ChatGPT non seulement du meurtre de son fils, mais aussi d'attaques potentielles contre des écoles, des églises et des policiers. Il avait également recherché des informations sur des substances dangereuses.

Objets suspects trouvés à son domicile

Lors d'une perquisition au domicile du fermier, la police a découvert plusieurs objets et substances suspects. Ils sont actuellement en cours d'analyse par des experts.

Les enquêteurs examinent également le téléphone portable du suspect. Ils cherchent à déterminer si des mesures concrètes ont été prises pour mettre à exécution les plans mentionnés dans les messages.

Selon la police, l'homme avait peu de contacts avec son fils et se contentait de payer une pension alimentaire. Les enquêteurs n'excluent pas que le mécontentement lié à ces paiements soit l'un des mobiles possibles, bien qu'aucune conclusion définitive n'ait été établie pour le moment.

Le fermier nie les accusations

Le fermier a déclaré qu'il n'avait aucune intention de faire du mal à son fils. Son avocat soutient que les conversations avec ChatGPT étaient purement provocatrices et qu'aucun acte réel n'a été commis.

L'homme a été détenu pendant 54 jours et a été libéré le 13 août. Aucune accusation formelle n'a encore été portée contre lui, et l'enquête se poursuit.

Depuis sa libération, il est contraint de porter un bracelet électronique. Il lui est également interdit de communiquer avec son fils et la mère de l'enfant.

BrésilChatGPTOpenAIBrennu AndradeJustice
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Un plan révélé à ChatGPT mène à une arrestation : un fermier interpellé au BrésilUn plan révélé à ChatGPT mène à une arrestation : un fermier interpellé au BrésilHier, 23:20Une mère court 3 km pieds nus pour l'éducation de ses fillesUne mère court 3 km pieds nus pour l'éducation de ses fillesHier, 21:4014 infirmières d'un même service tombent enceintes simultanément aux États-Unis14 infirmières d'un même service tombent enceintes simultanément aux États-UnisHier, 20:56Parents disparus il y a 25 ans : leurs enfants attendent toujoursParents disparus il y a 25 ans : leurs enfants attendent toujoursHier, 19:43En Chine, des feux d'artifice allumés par une jeune fille explosent près d'elle (vidéo)En Chine, des feux d'artifice allumés par une jeune fille explosent près d'elle (vidéo)Hier, 19:30Une mariée prodigue les premiers soins à deux employés tombés malades lors de sa cérémonie de mariageUne mariée prodigue les premiers soins à deux employés tombés malades lors de sa cérémonie de mariageHier, 16:23
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Monde actualités

52 kilos d'or offerts à la mariée : une enquête ouverte sur le mariage
52 kilos d'or offerts à la mariée : une enquête ouverte sur le mariage
Un python domestique a-t-il dévoré un enfant ? Des rapports au Vietnam sèment la panique
Un python domestique a-t-il dévoré un enfant ? Des rapports au Vietnam sèment la panique
La rotation de la Terre s'accélère : le système horaire mondial pourrait changer
La rotation de la Terre s'accélère : le système horaire mondial pourrait changer
Une mariée ouzbèke disparaît avec 5 millions de lires en or en Turquie
Une mariée ouzbèke disparaît avec 5 millions de lires en or en Turquie
Un ânon de deux semaines a disparu et a été retrouvé mort dans des conditions atroces le lendemain
Un ânon de deux semaines a disparu et a été retrouvé mort dans des conditions atroces le lendemain
Au Japon, un participant gagne 14 000 $ pour 90 minutes de sommeil
Au Japon, un participant gagne 14 000 $ pour 90 minutes de sommeil
Un père fabrique des médicaments chez lui pour sauver son fils
Un père fabrique des médicaments chez lui pour sauver son fils
Comment vit un Pakistanais de 436 kilos ?
Comment vit un Pakistanais de 436 kilos ?