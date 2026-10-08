Test d'une option de réinitialisation payante des limites sur ChatGPT

Une option permettant de réinitialiser les limites d'utilisation de ChatGPT moyennant un paiement supplémentaire est en cours de test. La nouvelle fonctionnalité est actuellement ouverte à une partie des utilisateurs et aucune annonce officielle n'a été faite à ce sujet.

La capture d'écran montre un paiement spécifique pour réinitialiser la limite. Selon celle-ci, le coût d'une réinitialisation unique varie en fonction du forfait.

La réinitialisation de la limite est fixée à 5 dollars pour l'abonnement Plus, 25 dollars pour le forfait Pro 100, 50 dollars pour le Pro 200 et 125 dollars pour le Pro 500.

Ainsi, l'utilisateur pourra rétablir ses capacités d'utilisation via un paiement supplémentaire sans attendre le renouvellement hebdomadaire de la limite.

À l'heure actuelle, la fonctionnalité n'est pas disponible pour tous les utilisateurs. Les critères de sélection pour ce test et la date de déploiement généralisé n'ont pas encore été communiqués.