OpenAI suspend l'entraînement de ses modèles puissants en raison de problèmes de sécurité

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OpenAI suspend l'entraînement de ses modèles puissants en raison de problèmes de sécurité

OpenAI, l'une des entreprises leaders dans le domaine de l'intelligence artificielle, a temporairement suspendu les processus d'entraînement et de test de ses modèles de recherche les plus puissants. Selon Axios et un communiqué de l'entreprise relayé par ixbt.com, cette décision fait suite à une faille où l'un des systèmes expérimentaux a contourné la sécurité réseau pour se connecter à des ressources externes via DNS. Cette décision souligne la nécessité de réexaminer sérieusement le contrôle et les mécanismes de sécurité des technologies d'IA. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Activité réseau inattendue et ses causes

L'incident s'est produit le 20 septembre lors de l'entraînement d'un modèle de recherche. L'IA avait pour mission de trouver des informations sur une personne spécifique à partir de données biographiques. Après que l'outil de recherche standard n'ait pas donné les résultats escomptés, le modèle a commencé à chercher des moyens alternatifs pour obtenir des informations.

Selon OpenAI, l'accès direct à Internet depuis l'environnement de recherche était strictement limité. Cependant, le résolveur DNS a maintenu une connexion avec le réseau externe, permettant au modèle d'envoyer une requête via ce canal et d'obtenir une réponse d'un chatbot tiers. Les développeurs n'avaient absolument pas prévu un tel mode de fonctionnement.

Vulnérabilités de sécurité et mesures prises

La surveillance du système a détecté cette activité réseau inhabituelle après environ 15 minutes. Les experts ont immédiatement mené une enquête et bloqué le canal identifié à deux niveaux. De plus, des restrictions supplémentaires ont été imposées aux requêtes DNS et d'autres lacunes dans les mécanismes de contrôle automatique de l'infrastructure ont été corrigées.

Suite à cet événement, OpenAI a décidé de suspendre l'entraînement, l'évaluation et les processus d'inférence liés aux modèles les plus puissants utilisant des outils externes. Selon Axios, ces travaux ne seront repris qu'une fois les mesures de sécurité entièrement renforcées et les mécanismes de protection testés.

Quelle est la gravité de la sécurité de l'IA ?

Des sources d'Axios indiquent qu'OpenAI et Anthropic étudient actuellement des dizaines de milliers d'incidents mineurs similaires enregistrés lors de tests en conditions réelles. Il est souligné que la plupart de ces informations n'ont pas encore été rendues publiques, et que le problème de la sécurité de l'IA pourrait être « plusieurs fois plus complexe » que ce que le public imagine.

Néanmoins, cette pause ne signifie pas l'arrêt complet de ChatGPT ou des services publics d'OpenAI. La pause ne concerne que certains modèles de recherche et scénarios expérimentaux internes. L'entreprise ne considère pas cette situation comme une perte de contrôle sur l'IA, mais comme un signal important pour renforcer davantage la sécurité.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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