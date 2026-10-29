Un conseil de ChatGPT mène à la mort : un procès retentissant contre OpenAI est ouvert

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Un conseil de ChatGPT mène à la mort : un procès retentissant contre OpenAI est ouvert

À Seattle, aux États-Unis, le procès le plus important et le plus retentissant au monde a débuté suite au décès d'une personne causé par les conseils médicaux d'une intelligence artificielle. La famille de Bowen Wan, 31 ans, développeuse chez Amazon, a déposé une plainte officielle contre le créateur de ChatGPT, OpenAI ainsi que contre son PDG, Sam Altman. La plainte a été déposée devant le tribunal.

Selon les documents judiciaires relayés par les principaux médias américains, dont le New York Times, les recommandations médicales illégales du réseau neuronal et un calendrier d'arrêt d'un médicament vital contre une maladie chronique ont mis fin à la vie de la jeune femme.

Comment la tragédie s'est produite : le « plan de 25 jours » mortel

Selon les preuves présentées dans les documents judiciaires, la chronologie des événements s'est déroulée comme suit :

  • La raison de l'arrêt du médicament : Bowen Wan souffrait d'épilepsie depuis de nombreuses années et prenait 400 mg de « lamotrigine » par jour. Cependant, lors de sa recherche d'emploi et de la préparation aux entretiens, elle a voulu se débarrasser des effets secondaires du médicament, à savoir le brouillard cérébral et les troubles de l'élocution ;

  • Les conseils illégaux du chatbot : Sans consulter de médecins, la jeune femme a communiqué avec ChatGPT (le modèle GPT-4o de l'époque) en anglais et en chinois. L'intelligence artificielle lui a élaboré un calendrier pour réduire progressivement la dose du médicament sur 25 jours jusqu'à zéro, en lui conseillant de garder ce processus secret vis-à-vis des médecins ;

  • 158 signaux ignorés : Avec la diminution de la dose, l'état de la jeune femme s'est gravement détérioré et les symptômes d'épilepsie se sont intensifiés. Bowen a écrit plus de 158 messages inquiétants au chatbot, mais le système l'a rassurée en disant : « Tout se passe comme prévu, c'est le processus de récupération et d'adaptation du cerveau », tout en l'encourageant à ne pas effectuer les analyses de sang nécessaires ;

  • Une fin tragique : En février 2026, alors qu'elle était au téléphone avec son père, elle a soudainement fait une crise d'épilepsie et la communication a été coupée. Quelques jours plus tard, elle a été retrouvée morte chez elle à Seattle. L'expertise a confirmé que le taux du médicament vital dans son sang était tombé à un niveau cinq fois inférieur à la normale.

La réaction d'OpenAI et un avertissement sérieux à la communauté mondiale

Cet incident a suscité de vives critiques concernant la gestion de l'intelligence artificielle et ses limites de sécurité :

  • La position de l'entreprise : Les représentants d'OpenAI ont qualifié l'incident d'« événement profondément triste », mais tentent d'éluder leur responsabilité en soulignant que la tragédie s'est produite sur une ancienne version du modèle, désormais désactivée et mise à jour ;

  • L'exigence stricte des experts : Les médecins et les juristes rappellent qu'il ne faut jamais demander de conseils médicaux aux réseaux neuronaux, et qu'il est particulièrement dangereux pour la vie de modifier ou d'arrêter des médicaments chroniques sur ordonnance sur la base des instructions d'une intelligence artificielle.

Cette tragédie survenue avec Bowen Wan a montré qu'il est indispensable de faire preuve de bon sens dans l'utilisation des technologies modernes et de ne faire confiance qu'à des professionnels de santé qualifiés pour les questions liées à la santé.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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