Nouveau ministre de la Défense nommé en Iran : Qui est Mehrdad Akhlaghi Ketabchi ?

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Nouveau ministre de la Défense nommé en Iran : Qui est Mehrdad Akhlaghi Ketabchi ?

Une nomination stratégique importante a eu lieu au sein de la direction des forces armées et du secteur de la défense de la République islamique d'Iran. Par décision du Parlement (Majlis), Mehrdad Akhlaghi Ketabchi a été officiellement confirmé comme nouveau ministre de la Défense et du Soutien aux forces armées iraniennes.

Pars Today selon les informations fournies par l'agence, sur les 277 députés ayant participé au vote au Parlement, 237 d'entre eux ont voté à l'unanimité en faveur de sa candidature.

Cette nomination revêt une importance particulière dans l'histoire de l'Iran — Mehrdad Akhlaghi est devenu la troisième personnalité civile (sans grade militaire) à diriger le ministère de la Défense dans l'histoire du pays.

Raison de la nomination urgente : Le ministre précédent tué à la guerre

La nécessité de remplacer le chef du département de la défense est apparue dans le contexte des récents affrontements militaires intenses dans la région :

  • La mort du général Aziz Nasirzadeh : Jusqu'à présent, le ministère iranien de la Défense était dirigé par le général de brigade Aziz Nasirzadeh. Cependant, il a été tué lors des 40 jours de guerre intense et d'affrontements armés dans la région ;

  • Mission de reconstruction de la défense : Afin de restaurer rapidement l'industrie de défense et le système de production de missiles après les conflits militaires, l'ingénieur et expert le plus expérimenté du secteur a été placé à la tête du ministère.

Biographie de Mehrdad Akhlaghi Ketabchi : De l'ingénierie au ministère

Le nouveau ministre est considéré comme l'un des principaux créateurs de l'industrie de défense et aérospatiale iranienne :

  • Âge et début de carrière : Né en 1954, Akhlaghi a occupé pendant de nombreuses années des postes de direction dans des domaines militaro-techniques ;

  • Gestion de grandes organisations : Avant sa nomination, il a dirigé le groupe industriel « Shahid Bagheri » et a occupé le poste de directeur général de l'Organisation des industries aérospatiales sous l'égide du ministère de la Défense ;

  • Projets de missiles des années 2000 : Depuis le milieu des années 2000, Mehrdad Akhlaghi a participé directement à des projets stratégiques importants du programme de missiles iranien. Plus tard, il a dirigé la structure de missiles « Shahid Bagheri », qui fait partie de l'Organisation des industries aérospatiales.

Compagnon d'armes du « père du programme de missiles iranien » et projet « Fateh-110 »

L'activité du nouveau ministre de la Défense est directement liée au développement du potentiel de missiles du pays :

  • Proximité avec Tehrani-Moghaddam : Akhlaghi a travaillé en étroite collaboration avec Hassan Tehrani-Moghaddam, reconnu par les experts militaires mondiaux comme le « père du programme de missiles iranien » et son principal fondateur idéologique, dont il était un compagnon d'armes ;

  • Création du « Fateh-110 » : Il a activement participé à la conception, à la production et au soutien du célèbre missile balistique de haute précision « Fateh-110 » qui est devenu l'une des principales forces de frappe de l'armée iranienne ;

  • Sanctions internationales : En raison de son implication dans le programme de missiles iranien, le nom de Mehrdad Akhlaghi Ketabchi a été mentionné à plusieurs reprises dans des documents officiels incluant des listes de sanctions internationales.

La profonde expérience du nouveau chef en ingénierie aérospatiale et en missiles montre que l'Iran accorde une priorité à la modernisation de sa défense et de son programme de missiles dans un contexte de tensions régionales.

IranMehrdad Akhlaqi KetabchiAziz NasirzadehPars Today
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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