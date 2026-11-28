En Iran, de lourdes peines ont été prononcées contre des sœurs jumelles de 21 ans ayant participé aux manifestations antigouvernementales de janvier 2026. Selon la décision du tribunal, Taraneh Rahimi a été condamnée à la peine capitale par pendaison, tandis que sa sœur jumelle Romina a été condamnée à 25 ans de prison. Euronews a rapporté cette information.

Les proches des sœurs ont déclaré qu'elles avaient été soumises à diverses tortures pendant leur détention et contraintes d'avouer les crimes dont elles étaient accusées sous la menace. Les jeunes femmes ont été arrêtées fin janvier. Cependant, les membres de leur famille n'ont pu obtenir aucune information sur leur lieu de détention ou leur état de santé pendant plus de trois mois. Leur mère n'a pu rencontrer ses filles qu'en mai.

Taraneh a été reconnue coupable du crime de « moharebeh », qui signifie « mener une guerre contre Dieu » dans la législation iranienne. Pour ce crime, la loi du pays prévoit la peine la plus sévère : la peine de mort. Les documents judiciaires indiquent que Taraneh est accusée d'avoir participé à la manifestation avec une arme blanche et d'avoir menacé la vie d'autrui.

Sa sœur jumelle, Romina, a été condamnée à 25 ans de prison pour complicité dans la commission de ce crime.

Les proches des jeunes femmes affirment qu'elles ont subi des pressions et des menaces au cours de l'enquête. Selon eux, les enquêteurs ont menacé de violer sa sœur sous ses yeux pour forcer Taraneh à signer des aveux. Taraneh elle-même a déclaré lors de l'audience que ses témoignages avaient été obtenus sous la torture.

La condamnation des sœurs est considérée comme l'un des cas s'inscrivant dans la vague de répression contre les citoyens ayant participé aux manifestations antigouvernementales de janvier en Iran.

Selon les informations fournies par Mai Sato, rapporteuse spéciale de l'ONU sur l'Iran, 10 autres personnes ont été condamnées à mort dans le cadre d'une affaire à Ispahan. Les défenseurs des droits humains soulignent que les accusations portées contre les manifestants sont fondées sur des motifs politiques. Ils signalent également une augmentation significative des exécutions dans le pays après les manifestations de masse.