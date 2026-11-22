Araghchi a souligné que Téhéran attend deux étapes clés de la part des États-Unis :

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, réagissant à la déclaration du président américain Donald Trump selon laquelle Washington n'a pas besoin d'un accord avec Téhéran, a déclaré que la partie iranienne n'avait reçu aucune réponse des États-Unis jusqu'à présent.

La porte n'est pas fermée à d'éventuelles négociations entre l'Iran et les États-Unis sur l'ouverture du détroit d'Ormuz. Téhéran se dit prêt à discuter avec Washington des mécanismes pratiques de l'accord, ainsi que de l'ordre et des délais d'exécution des conditions. Toutefois, la partie iranienne insiste sur le fait que ce processus ne peut commencer sans une position politique claire des États-Unis et des mesures visant à rétablir la confiance.

L'Iran est prêt à mener des négociations au niveau des experts avec les États-Unis sur l'ouverture du détroit d'Ormuz, et même à réduire les délais de mise en œuvre de l'accord. Cependant, Téhéran exige que Washington exprime ouvertement sa volonté de conclure un accord et prenne des mesures pour renforcer la confiance. Dans une déclaration, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a souligné que sept conditions doivent être remplies pour ouvrir le détroit.

Quelles sont les 7 exigences de l'Iran aux États-Unis pour ouvrir le détroit d'Ormuz ?

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Que Washington exprime clairement et ouvertement son souhait de parvenir à un accord avec l'Iran ;

qu'il prenne des mesures globales pour renforcer la confiance.

Le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré que si ces exigences sont satisfaites, les représentants des deux pays sont prêts à discuter de la proposition d'ouverture du détroit d'Ormuz et des mécanismes pour sa mise en œuvre.

« S'ils remplissent ces deux conditions, nous sommes prêts à discuter avec la partie américaine de ce projet et des moyens de le réaliser. Notre exigence est claire : nos sept conditions avancées pour l'ouverture du détroit d'Ormuz doivent être remplies. Bien sûr, si les Américains ont leurs propres propositions et points de vue sur les méthodes de mise en œuvre de ces conditions, nous sommes ouverts au dialogue », a déclaré Araghchi dans une interview accordée à la presse iranienne.

L'Iran accepte de réduire le délai de mise en œuvre des 7 conditions

Téhéran n'exclut pas la possibilité de parvenir à un accord sur des délais précis ou des mécanismes techniques pour remplir les conditions lors des négociations.

Selon Araghchi, l'Iran et les États-Unis peuvent discuter de la forme sous laquelle formaliser les conditions, de la procédure de leur mise en œuvre et de la manière de parvenir à un accord satisfaisant les deux parties.

Le ministre a souligné que le changement des délais n'est pas une question de principe pour l'Iran. Il a affirmé que si les États-Unis proposaient de réduire le processus de mise en œuvre des conditions de deux jours à un jour, voire à deux heures, Téhéran serait prêt à discuter d'une telle option.

« Par exemple, s'ils souhaitent modifier le délai (le temps imparti pour remplir les conditions iraniennes) de deux jours à un jour ou même à deux heures, ce n'est pas un problème pour nous. L'essentiel est que nos exigences soient satisfaites. Si elles le sont, le détroit d'Ormuz sera ouvert », a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères.

Quand le détroit d'Ormuz pourrait-il être ouvert ?

Selon Araghchi, l'Iran est également prêt à mener des négociations au niveau des experts. Dans ce processus, le contenu des conditions, les méthodes de leur mise en œuvre et la forme officielle de l'accord pourraient être discutés.

Conformément à la proposition de deux jours soulignée par le ministre, l'Iran est prêt à ouvrir la voie navigable au trafic maritime le deuxième jour après que les États-Unis auront rempli les exigences iraniennes. Il est également prévu que des négociations entre les deux pays commencent ce jour-là.

Les exigences de l'Iran incluent également la levée des récentes mesures restrictives imposées par les États-Unis à l'encontre du pays.

Pour l'instant, il s'agit des conditions et de la proposition de la partie iranienne, et aucune information n'a été communiquée sur l'acceptation de celles-ci par les États-Unis ou sur la conclusion d'un accord pratique pour ouvrir le détroit d'Ormuz.

La situation autour du détroit d'Ormuz revêt une importance stratégique non seulement pour les relations entre l'Iran et les États-Unis, mais aussi pour le commerce international, le marché de l'énergie et les routes de transport pétrolier. C'est pourquoi la déclaration de Téhéran sur sa volonté de négocier est considérée comme importante pour l'évolution future de la situation géopolitique dans la région.