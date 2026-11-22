Le trafic maritime international via le détroit d'Ormuz pourrait reprendre, mais cela dépend de l'acceptation par Washington des exigences de Téhéran et de la reconnaissance des erreurs passées. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré qu'il n'est pas difficile d'ouvrir cette voie navigable stratégique, à condition que les États-Unis respectent les conditions iraniennes fondées sur le droit international. Téhéran discute également de la création de nouveaux mécanismes de sécurité dans le golfe Persique parallèlement aux négociations.

L'Iran a réitéré sa position sur la résolution de la situation dans le détroit d'Ormuz. Selon les propos tenus par le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi lors de sa visite à Oman, la reprise du trafic maritime international dépend de l'acceptation par Washington des exigences iraniennes, du respect des obligations découlant des normes du droit international et de la reconnaissance des erreurs passées.

Selon la position de Téhéran, aucune solution technique complexe n'est requise pour ouvrir le détroit. La question principale est la volonté des États-Unis de prendre une décision politique et de parvenir à un accord avec l'Iran.

Araghchi : « Rétablir la navigation dans le détroit n'est pas difficile »

Abbas Araghchi a fait cette déclaration lors de sa visite à Oman. Il a souligné que pour rétablir le trafic dans le détroit d'Ormuz, les États-Unis doivent accepter les conditions avancées par la partie iranienne et remplir leurs engagements.

« Rétablir la navigation via le détroit d'Ormuz n'est pas une tâche difficile. Il suffit que les États-Unis acceptent les conditions de l'Iran fondées sur le droit international. Sortir de la situation actuelle n'est possible que si les États-Unis reconnaissent leurs erreurs et remplissent les engagements qu'ils ont pris auparavant », a écrit Araghchi sur sa chaîne Telegram.

La déclaration du ministre indique que le changement de position de Washington est l'une des conditions principales pour résoudre la situation dans le détroit.