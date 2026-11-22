Quelles sont les 7 exigences de l'Iran aux États-Unis pour ouvrir le détroit d'Ormuz ?
Le trafic maritime international via le détroit d'Ormuz pourrait reprendre, mais cela dépend de l'acceptation par Washington des exigences de Téhéran et de la reconnaissance des erreurs passées. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré qu'il n'est pas difficile d'ouvrir cette voie navigable stratégique, à condition que les États-Unis respectent les conditions iraniennes fondées sur le droit international. Téhéran discute également de la création de nouveaux mécanismes de sécurité dans le golfe Persique parallèlement aux négociations.
L'Iran a réitéré sa position sur la résolution de la situation dans le détroit d'Ormuz. Selon les propos tenus par le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi lors de sa visite à Oman, la reprise du trafic maritime international dépend de l'acceptation par Washington des exigences iraniennes, du respect des obligations découlant des normes du droit international et de la reconnaissance des erreurs passées.
Selon la position de Téhéran, aucune solution technique complexe n'est requise pour ouvrir le détroit. La question principale est la volonté des États-Unis de prendre une décision politique et de parvenir à un accord avec l'Iran.
Araghchi : « Rétablir la navigation dans le détroit n'est pas difficile »
Abbas Araghchi a fait cette déclaration lors de sa visite à Oman. Il a souligné que pour rétablir le trafic dans le détroit d'Ormuz, les États-Unis doivent accepter les conditions avancées par la partie iranienne et remplir leurs engagements.
« Rétablir la navigation via le détroit d'Ormuz n'est pas une tâche difficile. Il suffit que les États-Unis acceptent les conditions de l'Iran fondées sur le droit international. Sortir de la situation actuelle n'est possible que si les États-Unis reconnaissent leurs erreurs et remplissent les engagements qu'ils ont pris auparavant », a écrit Araghchi sur sa chaîne Telegram.
La déclaration du ministre indique que le changement de position de Washington est l'une des conditions principales pour résoudre la situation dans le détroit.
L'Iran et Oman ont discuté de la sécurité dans le golfe Persique
Selon Araghchi, lors des consultations à Mascate, l'Iran et Oman ont également discuté de la création de nouveaux mécanismes pour assurer la sécurité dans le golfe Persique.
Le ministre iranien des Affaires étrangères a souligné que le rôle des États locaux dans la garantie de la stabilité régionale doit être renforcé. Selon lui, au lieu de compter sur des forces militaires étrangères, les pays de la région devraient s'appuyer sur leurs propres capacités et leur coopération.
Araghchi a annoncé que le dialogue dans ce sens avait commencé et a soutenu une approche indépendante des États sur les questions de sécurité régionale.
Quelles sont les 7 exigences de Téhéran pour ouvrir le détroit d'Ormuz ?
Auparavant, Abbas Araghchi avait déclaré que l'Iran était prêt à mener des négociations avec les États-Unis au niveau des experts et à ouvrir le détroit d'Ormuz sur la base d'un plan de deux jours. Pour cela, Washington doit remplir sept exigences clés avancées par Téhéran.
Selon les médias, ces exigences, transmises secrètement aux États-Unis, comprennent les points suivants :
1
Cessez-le-feu sur tous les fronts
Il est exigé que les États-Unis et Israël cessent leurs opérations militaires non seulement contre l'Iran, mais aussi contre ses alliés dans la région, notamment au Liban.
2
Levée du blocus maritime
Mettre fin complètement au blocus imposé par la marine américaine sur les ports iraniens et retirer les navires de guerre américains de la zone de conflit.
3
Levée des sanctions
Annuler les restrictions imposées par Washington à l'Iran, y compris les mesures entravant l'exportation du pétrole iranien vers le marché mondial.
4
Restitution des avoirs gelés
Rétablir l'accès aux fonds publics iraniens bloqués à l'étranger. Leur montant est estimé à au moins 12 milliards de dollars.
5
Paiement de compensations pour les dommages
Verser une compensation totale pour les dommages causés à l'Iran à la suite des opérations militaires en 2025 et 2026.
6
Garanties de sécurité
Garanties de la part des États-Unis et de leurs alliés de ne pas mener de nouvelles attaques ou provocations contre l'Iran.
7
Reconnaissance d'un nouveau régime de contrôle du détroit
Consolider un nouveau régime juridique basé sur le contrôle iranien pour réguler la navigation dans le détroit d'Ormuz.
Ces sept exigences sont basées sur des informations diffusées par les médias ; il n'existe aucune information confirmant qu'elles ont été acceptées par les États-Unis ou qu'elles ont fait l'objet d'un accord officiel.
Pourquoi la situation autour du détroit d'Ormuz est-elle importante pour le monde entier ?
Le détroit d'Ormuz est l'une des voies stratégiques les plus importantes pour l'énergie mondiale et le commerce maritime international. Cette voie navigable est d'une importance particulière pour le transport de pétrole et d'autres ressources énergétiques du golfe Persique vers les marchés mondiaux.
Par conséquent, toute restriction, tension militaire ou interruption de la navigation dans le détroit peut affecter les prix du pétrole, les coûts de transport, les tarifs d'assurance et les chaînes d'approvisionnement internationales.
La volonté de l'Iran de négocier avec les États-Unis et la réitération de ses conditions pour ouvrir le détroit d'Ormuz montrent qu'il existe une possibilité de trouver une solution diplomatique dans la région. Cependant, les exigences de Téhéran sont très larges et couvrent non seulement la navigation maritime, mais aussi les sanctions, la sécurité militaire, les actifs financiers et les relations politiques régionales.
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