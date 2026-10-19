Une Sud-Coréenne a subi 400 opérations de chirurgie esthétique en 15 ans

En Corée du Sud, une femme a suscité un vif débat sur Internet après avoir révélé avoir dépensé 300 millions de wons, soit environ 210 000 dollars, pour diverses interventions liées à son apparence au cours des 15 dernières années. Gil Li-won a déclaré avoir subi environ 400 procédures cosmétiques au total durant cette période.

Invitée sur la chaîne tvN STORY dans l'émission « It's Okay to Be a Martian », elle a expliqué avoir commencé la chirurgie plastique en 2010. Selon elle, elle avait pris du poids en préparant ses examens d'entrée à l'université et son entourage s'était moqué de son physique. Plus tard, l'un de ses ex-petits amis a également critiqué son apparence, ce qui l'a poussée à vouloir changer.

Gil n'a pas précisé quelle était sa toute première intervention. Cependant, cette expérience initiale lui a fait découvrir les possibilités de la chirurgie esthétique, l'incitant à poursuivre avec d'autres procédures. Malgré les sommes colossales dépensées, elle a affirmé ne pas avoir l'intention d'arrêter pour le moment.

« Mon petit ami, avec qui j'étais entre 27 et 30 ans, critiquait constamment mon apparence. Cela a détruit ma confiance en moi. Je voulais me transformer complètement. Malgré tout, je ne regrette pas mes opérations. Aujourd'hui, je suis satisfaite de mon apparence et je me sens en confiance », a confié Gil Li-won.

Elle a révélé avoir subi, au cours des 15 dernières années, des transferts de graisse sur le front, des otoplasties, des blépharoplasties, des rhinoplasties, des réductions de l'espace entre le nez et la lèvre supérieure, ainsi que des remodelages du menton et de l'ovale du visage. Elle a également eu recours à la création et au retrait de fossettes, à des injections et dissolutions de fillers, à des injections au niveau des épaules et des clavicules, au comblement des rides du cou et à des injections de Botox.

De plus, elle a mentionné des procédures par aiguilles au niveau des fessiers, des chirurgies correctives après des liposuccions, des injections de cellules souches par voie intraveineuse et divers soins de la peau.

« Si je compte toutes mes visites chez le dermatologue et les procédures cosmétiques, cela représente environ 400 interventions. Cela s'est accumulé avec le temps », a déclaré la Sud-Coréenne.

Gil Li-won a admis qu'elle souhaitait encore apporter des changements, mais qu'elle a décidé de suivre les conseils d'un médecin en clinique de liposuccion. Le spécialiste lui a recommandé de ne pas chercher à faire trop de changements et de se concentrer sur le maintien de son état actuel.

Néanmoins, elle a précisé qu'elle se rendait presque quotidiennement dans des cliniques de dermatologie et de médecine orientale pour entretenir son apparence.