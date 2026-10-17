Kazakhstan : une femme reste coincée avec un raccord de tuyau en plastique sur la tête en voulant tourner une vidéo

·7·Monde
Kazakhstan : une femme reste coincée avec un raccord de tuyau en plastique sur la tête en voulant tourner une vidéo

Meken Alimbetova, une femme de 40 ans vivant à Chimkent au Kazakhstan, s'est retrouvée dans une situation embarrassante en tournant une vidéo pour les réseaux sociaux. Employée dans un magasin de plomberie, elle a enfilé un raccord de tuyau en plastique sur sa tête, mais n'a pas réussi à l'enlever par elle-même.

Selon les médias locaux, ses collègues ont également tenté de retirer la pièce en plastique, sans succès. La femme a finalement dû se rendre dans un établissement médical.

D'après la publication Krisp.kz, le personnel médical a réussi à retirer l'objet de la tête de la femme sans causer de dommages.

La vidéo de l'incident est devenue virale sur les réseaux sociaux. Au moment de la publication, la vidéo avait été visionnée plus de cinq millions de fois.

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