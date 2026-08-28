Une femme de 51 ans décède après six chirurgies esthétiques

Au Brésil, une femme d'affaires de 51 ans est décédée quelques heures après avoir subi six interventions de chirurgie esthétique simultanées au visage et au cou.

Andreia Vieira Gaspar est décédée le 12 août au petit matin dans un hôpital de Goiânia, après l'opération. L'intervention, qui a duré près de 10 heures, comprenait plusieurs procédures cosmétiques complexes.

Elle a subi un lifting profond, un lifting du front, une chirurgie de la mâchoire, une blépharoplastie, une liposuccion du cou et une injection de nano-graisse.

Selon les informations, après être sortie de la salle d'opération, Andreia a souffert d'un gonflement sévère du visage et du cou, ainsi que de difficultés respiratoires. Durant la nuit, son état s'est aggravé, avec des douleurs au cou et des problèmes respiratoires croissants.

Elle a dit à sa sœur, Djiane Vieira : « Sœur, je meurs » a-t-elle déclaré.

Par la suite, Djiane a demandé de l'aide dans un groupe de discussion avec l'équipe médicale, signalant que sa sœur était dans un état grave. Elle a affirmé avoir demandé une aide immédiate aux médecins, mais que personne n'a répondu au début.

Le rapport médical fourni par la famille d'Andreia indique que son décès a été causé par une thrombose aiguë et un infarctus pulmonaire. C'est ce qui a été noté.

La femme d'affaires vivait en Espagne depuis cinq ans et était venue au Brésil pour subir cette opération esthétique. Selon sa famille, c'était un rêve qu'elle caressait depuis plusieurs années.

Sa sœur Djiane a déclaré qu'Andreia avait économisé de l'argent pendant deux ans pour l'opération. Elle a précisé que les frais s'élevaient à 118 000 réaux brésiliens, soit environ 16 800 livres sterling.

Il s'avère qu'Andreia, qui gérait auparavant un salon de beauté à Goiânia, avait commencé à épargner pour l'opération il y a près de deux ans. Sa famille souligne qu'elle avait contacté l'équipe médicale via les réseaux sociaux et que les premiers accords avaient été conclus par messages.

Les proches de la défunte ont également soulevé des questions sur les conditions de l'hôpital où l'opération a été pratiquée. Ils ont affirmé que l'établissement médical ne disposait pas d'unité de soins intensifs.

Le parquet de l'État de Goiás a demandé l'ouverture d'une enquête policière pour homicide involontaire suite à une possible négligence.

La famille d'Andreia remet également en question le processus de soins post-opératoires. Ils estiment qu'une aide médicale nécessaire aurait pu être apportée avant que l'état de la femme ne se dégrade brutalement.

L'avocate Cristiene Pereira Couto, au nom de l'hôpital Ankar, a déclaré que la patiente avait reçu une assistance médicale immédiate dès l'apparition de l'urgence. Selon elle, le personnel médical et infirmier a pris les mesures nécessaires adaptées à l'état de la patiente.

Les représentants de l'hôpital ont également souligné que les examens pré-opératoires d'Andreia avaient été effectués dans des établissements externes avant son admission à l'hôpital Ankar. Une fois l'urgence survenue, elle aurait reçu les soins appropriés avec les ressources disponibles dans l'établissement.

Le chirurgien Dr Lessandro Martins, qui a pratiqué l'opération, a exprimé sa profonde tristesse suite au décès d'Andreia et a présenté ses condoléances à sa famille. Le médecin s'est dit convaincu que l'enquête démontrera que les soins post-opératoires ont été prodigués conformément aux protocoles.