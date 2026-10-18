Blocus du détroit d'Ormuz et choc bancaire : les actions des géants américains s'effondrent

La situation géopolitique tendue autour du détroit d'Ormuz, artère pétrolière vitale, et le blocage du transport de marchandises ont porté un coup dur au marché mondial. Selon l'agence influente Bloomberg , l'inflation provoquée par la flambée des prix du carburant a déclenché une crise majeure dans le secteur bancaire américain.

Les grandes institutions financières ont subi des pertes inattendues — Bank of America, State Street et Citigroup , des géants bancaires dont les actions ont chuté à deux chiffres en quelques jours.

Crise énergétique et hausse des taux de la Fed à 4 %

Les problèmes de la chaîne financière ont été accélérés par la confrontation géopolitique :

Forte hausse des prix de l'énergie : La fermeture du détroit d'Ormuz a fait grimper les prix du pétrole et du gaz sur le marché mondial, renforçant la pression inflationniste directe sur l'économie américaine ;

Décision de la Réserve fédérale : Afin de freiner l'accélération de l'inflation, la Réserve fédérale américaine (Fed) a immédiatement relevé le taux directeur à 4 % ;

Triple choc : Le maintien des taux d'intérêt à un niveau élevé a ralenti la croissance économique et considérablement augmenté les pertes liées au remboursement des crédits pour les banques commerciales. Les analystes de Bloomberg Intelligence soulignent que ces facteurs exercent une pression combinée sur le système bancaire.

Pertes des géants bancaires américains : chiffres et faits

À la clôture des marchés boursiers, les banques les plus influentes d'Amérique ont perdu une part importante de leur capitalisation :

Bank of America a vu ses actions chuter de 18 % ;

State Street a vu la valeur de ses titres baisser de 14 % ;

Citigroup a vu ses actifs se déprécier de 10 % .

La plus longue baisse en 18 ans

Le système bancaire américain traverse l'une des épreuves les plus sérieuses des deux dernières décennies :

Chute de l'indice KBW : L'indice KBW , qui reflète la situation des 24 plus grandes banques américaines, baisse sans interruption depuis six semaines ;

Antirecord de 18 ans : Il s'agit officiellement de la plus longue série de chutes enregistrée depuis la crise financière mondiale de 2008 ;

13 % sous le pic d'août : Par rapport aux sommets observés en août dernier, cet indice a chuté au total de près de 13 % .

Si la tension dans le détroit d'Ormuz n'est pas résolue, la pénurie de pétrole et les taux d'intérêt élevés pourraient maintenir une instabilité à long terme, non seulement pour le système bancaire américain, mais pour toutes les bourses mondiales.