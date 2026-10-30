L'Arabie saoudite a abattu un drone houthi près de La Mecque

Le 30 octobre, un drone, prétendument lancé par les Houthis du Yémen, a été intercepté près de la ville de La Mecque, en Arabie saoudite. La coalition dirigée par le pays a annoncé que ses forces de défense aérienne avaient détecté et détruit l'appareil sans pilote, selon l'Associated Press.

Le porte-parole de la coalition, le général de division Turki al-Maliki, a déclaré que le drone avait été intercepté dans la région de La Mecque. Cependant, il n'a pas précisé quelle était la cible exacte de l'appareil.

Yahya Sari, porte-parole militaire des Houthis, a nié toute attaque contre La Mecque ou le territoire saoudien. Il a souligné que les opérations militaires du groupe visaient les installations pétrolières et les bases militaires de l'Arabie saoudite.

Il convient de noter que l'Arabie saoudite a déjà signalé l'interception de missiles et de drones dirigés vers La Mecque et Médine. Les Houthis ont nié à plusieurs reprises les accusations selon lesquelles ils auraient pris pour cible les villes saintes.

Par ailleurs, le 29 octobre, un pétrolier a été attaqué à l'aide d'engins explosifs dans le détroit d'Ormuz. Le Royaume-UniSelon les opérations commerciales maritimes du Royaume-Uni (UKMTO), des individus sur un petit bateau ont fixé deux engins explosifs sur la partie supérieure du pétrolier. Les explosions qui ont suivi ont provoqué un incendie dans la salle des machines et le pétrolier a temporairement cessé de naviguer.

L'incendie a été éteint plus tard et le pétrolier a poursuivi son voyage. Les membres de l'équipage n'ont pas été blessés et l'environnement marin n'a pas été endommagé. L'identité des auteurs de l'attaque n'a pas encore été révélée.