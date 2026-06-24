Elon Musk perd son statut de trillionnaire et chute de son record

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Elon Musk perd son statut de trillionnaire et chute de son record

La fortune de l'entrepreneur américain Elon Musk est tombée sous la barre du billion de dollars. Selon Bloomberg, sa fortune actuelle s'élève à 957 milliards de dollars. Cependant, selon les calculs de Forbes, la fortune de Musk est toujours estimée à environ 1,1 billion de dollars.

Pour rappel, Elon Musk était devenu le premier trillionnaire de l'histoire le 12 juin. Cependant, le 23 juin, les actions de SpaceX ont chuté de 3,9 %, le prix d'une action tombant à 148,57 dollars. En conséquence, la capitalisation boursière de l'entreprise a diminué pour atteindre 1,99 billion de dollars.

Ainsi, pour la première fois après son introduction en bourse (IPO) record, SpaceX est descendue sous la barre des 2 billions de dollars et a glissé à la septième place du classement des plus grandes entreprises publiques mondiales. Il s'agit de la quatrième séance de trading consécutive de perte de capitalisation pour l'entreprise.

Pour information, en juin, SpaceX a levé plus de 85 milliards de dollars via son IPO, et la valeur de l'entreprise avait dépassé 2,9 billions de dollars. Ce processus avait fait d'Elon Musk le premier trillionnaire et avait créé plus de 4 400 nouveaux millionnaires parmi les employés de l'entreprise. Cependant, la valeur de la société a depuis diminué d'environ 550 milliards de dollars par rapport à ses sommets.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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