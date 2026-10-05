L'Iran attend le respect de sept conditions par les États-Unis pour ouvrir le détroit d'Ormuz

L'Iran a annoncé qu'il n'ouvrirait pas complètement le détroit d'Ormuz tant que sept conditions convenues avec les États-Unis ne seraient pas remplies. Cette déclaration a été faite le 4 octobre par Mohammad Bagher Ghalibaf, président du Parlement iranien et négociateur en chef avec les États-Unis, selon Reuters.

Selon Ghalibaf, Téhéran a proposé un plan de sept jours pour l'ouverture du détroit en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies. Si les conditions fixées sont respectées, la voie navigable pourrait être ouverte et le trafic maritime normal rétabli en une semaine. Les États-Unis ont répondu à cette proposition par l'intermédiaire du Qatar.

Le président du Parlement iranien a souligné que la position du pays est ferme. Selon lui, le détroit d'Ormuz ne sera pas ouvert tant que les sept conditions définies dans l'accord temporaire de juin et basées sur le « Mémorandum d'Islamabad » ne seront pas satisfaites.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmail Baghaei, a également confirmé que la réponse de Washington avait été transmise à Téhéran par des médiateurs. Il a noté que les propositions américaines maintiennent les positions précédentes, notamment sur les questions liées au programme nucléaire iranien.

Téhéran affirme qu'à ce stade, l'accent est mis sur le rétablissement de la sécurité et la normalisation du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz. La partie iranienne exige des mesures concrètes de la part des États-Unis pour ouvrir la voie navigable.

En temps de paix, environ un cinquième du flux mondial de pétrole et de gaz naturel liquéfié transite par le détroit d'Ormuz. Par conséquent, son ouverture ou sa fermeture pourrait avoir un impact significatif sur le marché mondial de l'énergie.