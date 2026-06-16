Les personnes les plus riches du monde s'enrichissent à un niveau record en un jour

·29·Monde
Les personnes les plus riches du monde s'enrichissent à un niveau record en un jour

Le 15 juin, la croissance des marchés mondiaux a fortement impacté la fortune des personnes les plus riches du monde. Selon Bloomberg, les actifs totaux des 500 personnes les plus riches ont augmenté de 336 milliards de dollars en un jour.

Cet indicateur est considéré comme la plus forte hausse quotidienne jamais enregistrée. En conséquence, leur fortune totale a atteint 13,3 billions de dollars.

Elon Musk a quant à lui progressé dans le classement, sa fortune atteignant apparemment 1,27 billion de dollars.

Le sentiment positif sur les marchés a été causé par l'accord entre les États-Unis et l'Iran concernant le détroit d'Ormuz, ainsi que par la forte demande pour les actions de SpaceX.

BloombergElon MuskÉtats-UnisIranSpaceX
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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