Tragédie en Inde : Un camion percute une foule de pèlerins

Un terrible accident de la route s'est produit dans l'État du Madhya Pradesh, au centre de l'Inde, lorsqu'un poids lourd a percuté une foule de pèlerins en route vers un temple. News On Air selon les informations rapportées par au moins 12 personnes ont trouvé la mortet 39 autres ont été grièvement blessées.

L'incident a eu lieu dans la nuit du 18 octobre, vers 01h30, près du célèbre temple « Shitala Mata » situé dans la ville de Gwalior.

Perte de contrôle sur une pente et barrières enfoncées

Selon les premières informations fournies par la police locale, l'accident s'est déroulé comme suit :

Descente avec une lourde charge : Un gros camion, chargé à bloc de balles de riz (paddy), arrivait de Chhinnor. Le conducteur a perdu le contrôle sur une pente raide et dangereuse où la circulation des poids lourds est restreinte ;

Franchissement des barrages de police : N'ayant pu maîtriser sa vitesse, le camion a violemment percuté un poste de contrôle de police et des barrières de sécurité installés pour une fête religieuse, avant de dévaler la pente ;

Mur du temple et foule : Le véhicule a fauché des centaines de pèlerins à pied avant de s'écraser contre le mur extérieur et la porte d'entrée du temple « Shitala Mata ».

Bilan des victimes et état des blessés

Des opérations de secours d'urgence ont été menées sur les lieux :

12 morts : Le décès d'au moins 12 pèlerins sur place a été officiellement confirmé ;

39 blessés : Au total, 39 personnes ont été transportées d'urgence vers les hôpitaux voisins. Les médecins ont indiqué que 5 ou 6 d'entre elles sont dans un état critique avec des fractures graves et des blessures multiples ;

Agents blessés : Deux officiers de police qui étaient en service au poste ont également été hospitalisés avec des blessures de divers degrés.

Enquête et questions de sécurité

Une enquête approfondie est actuellement menée par les autorités de l'État et les forces de l'ordre :

Causes de l'accès à la zone restreinte : Les autorités locales cherchent à comprendre comment un poids lourd a pu pénétrer dans une zone fermée sous haute sécurité pendant le festival national « Navratri », qui attire des millions de personnes ;

Surcharge et défaillance technique : Selon les témoins, le camion était largement en surcharge. Une expertise spéciale a été ordonnée pour évaluer le système de freinage et l'état technique du véhicule.

Les autorités du Madhya Pradesh ont exprimé leurs condoléances aux familles des victimes et assurent la prise en charge médicale gratuite et urgente de tous les blessés aux frais de l'État.