La famille d'un enfant mordu par un serpent l'a maintenu 12 heures dans une rivière sacrée

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La famille d'un enfant mordu par un serpent l'a maintenu 12 heures dans une rivière sacrée

En Inde, un garçon de 13 ans est décédé après avoir été mordu par un serpent, faute d'avoir été conduit chez un médecin, sa famille l'ayant maintenu immergé dans les eaux du Gange pendant 12 heures. Au lieu de chercher une aide médicale, sa famille a tenté de le soigner selon des croyances traditionnelles.

La mort de l'enfant a suscité une indignation générale en Inde. Cette tragédie a intensifié les débats sur les conséquences graves, voire mortelles, de la superstition et du refus de soins médicaux nécessaires.

La famille, vivant dans un village, a suivi les instructions d'un « guérisseur traditionnel » et, au lieu d'emmener leur fils de 13 ans mordu par un serpent venimeux à l'hôpital, l'a maintenu pendant 12 heures dans les eaux du Gange, considéré comme sacré en Inde.

La famille a suivi les conseils du guérisseur traditionnel

Amit, un garçon vivant dans le village de Pitampur, dans l'État de l'Uttar Pradesh, a été mordu par un serpent jeudi dernier. Il a immédiatement informé sa famille de l'incident. Cependant, au lieu de l'emmener d'urgence à l'hôpital, ses proches ont décidé de consulter un guérisseur traditionnel.

Selon les informations, le guérisseur a conseillé à la famille d'attacher Amit à des bâtons de bambou et d'immerger son corps dans l'eau du Gange. Il pensait que l'eau sacrée du fleuve pourrait guérir l'enfant des effets de la morsure.

Amit était en classe de CM1. Le fait que la famille ait cru en une telle méthode au lieu de lui fournir les soins médicaux nécessaires pour lui sauver la vie a conduit à des conséquences tragiques.

Ils l'ont emmené chez le médecin après 12 heures

Selon les médias indiens, les membres de la famille n'ont décidé d'emmener Amit chez le médecin qu'après avoir remarqué qu'il avait perdu connaissance. 12 heures s'étaient déjà écoulées. Il était trop tard pour que l'enfant reçoive une aide médicale et les médecins n'ont pas pu lui sauver la vie.

Des rapports ont circulé selon lesquels, même après avoir appris le décès d'Amit, les membres de la famille ont tenté de jeter son corps dans le Gange dans l'espoir qu'un miracle se produise.

Le Dr Shashank Choudhari, médecin dans un centre médical local, a expliqué aux journalistes que lui et ses collègues menaient régulièrement des campagnes de sensibilisation auprès de la population. Leur objectif principal est d'expliquer la nécessité d'emmener immédiatement les personnes mordues par des serpents à l'hôpital.

Le médecin a souligné que dans de telles situations, chaque minute compte. C'est pourquoi les gens doivent demander une aide médicale qualifiée sans perdre de temps.

La mort de l'enfant a suscité l'indignation sur les réseaux sociaux

La mort évitable d'Amit a provoqué des discussions intenses sur les réseaux sociaux. De nombreux utilisateurs ont souligné que les parents devraient être tenus responsables de leur négligence.

Pour l'instant, on ne sait pas si les forces de l'ordre prévoient d'inculper les membres de la famille de l'enfant à la suite de cette tragédie.

Cet incident a montré une fois de plus que, dans des situations potentiellement mortelles comme une morsure de serpent, se fier à des méthodes traditionnelles et retarder les soins médicaux peut entraîner des conséquences graves. Transporter la victime dans un établissement médical dès que possible et obtenir l'aide de spécialistes est crucial pour sauver des vies.

GangeMorsure de serpentPitampurAmitInde
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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