Le propriétaire d'une voiture couverte de 3400 traces de baisers a été condamné à une amende

À Gwalior, dans l'État du Madhya Pradesh en Inde, une « cascade » inhabituelle réalisée pour devenir virale sur les réseaux sociaux a coûté cher au propriétaire d'une voiture. C'est ce qu'a rapporté India Today.

La voiture d'Aditya Sikarvar a été recouverte par sa petite amie d'environ 3400 traces de baisers faites au rouge à lèvres. Selon les informations, la jeune femme s'est inspirée d'une tendance des réseaux sociaux à l'étranger pour décorer le véhicule de manière originale. Elle a passé près de quatre heures à appliquer des milliers d'empreintes de lèvres sur les portières, le capot, le coffre et les montants de la voiture.

Les photos et vidéos montrant l'aspect inhabituel de la voiture sont rapidement devenues virales sur Instagram et d'autres réseaux sociaux, accumulant des millions de vues. Cependant, la vidéo a également attiré l'attention de la police de la route de Gwalior. Les agents ont identifié le véhicule grâce à la plaque d'immatriculation visible dans la vidéo et l'ont retrouvé dans le quartier de Tatipur.

La police a déclaré que la vidéo montrait également la voiture circulant dans les rues de la ville et que modifier son apparence extérieure de cette manière pourrait enfreindre les règles relatives aux véhicules. Par la suite, Aditya a été convoqué au poste de police et condamné à une amende de 5500 roupies.

De plus, la police a exigé que toutes les traces de rouge à lèvres soient retirées et que la voiture soit nettoyée. Aditya a reconnu son erreur et a promis de ne plus recommencer.

Ainsi, cette idée inhabituelle visant à obtenir plus de vues sur les réseaux sociaux s'est terminée par une amende inattendue pour son propriétaire.