Le coût du voyage pour les pèlerins se rendant au Hajj depuis le Kirghizistan en 2027 a été fixé à 5 800 dollars. Cela représente une augmentation de 1 150 dollars, soit 24,7 %, par rapport au prix de 2026. L'une des principales raisons de cette hausse est le passage à des hôtels payants à La Mecque, remplaçant les hôtels waqf gratuits. C'est ce qu'a rapporté 24.kg en se basant sur les informations de l'Administration religieuse des musulmans du Kirghizistan.

Il est noté qu'auparavant, les institutions waqf de La Mecque hébergeaient gratuitement les pèlerins kirghizes dans leurs propres hôtels. Cependant, cette opportunité ne sera pas disponible pour la saison du Hajj 2027.

La raison en est la dispersion des hôtels dans différents quartiers de La Mecque. Plus précisément, 14 bâtiments étaient répartis dans 4 à 5 districts de la ville, chacun accueillant entre 200 et 500 pèlerins.

Selon l'Administration religieuse, dans de telles conditions, il était difficile de fournir un service uniforme à tous les pèlerins, de leur apporter l'aide nécessaire et de coordonner les tâches organisationnelles et logistiques. De plus, les conditions dans les hôtels ne répondaient pas pleinement aux exigences établies et des problèmes sont survenus lors de la formalisation de certains documents.

C'est pourquoi il a été décidé de loger les pèlerins kirghizes dans des hôtels payants pour la saison du Hajj 2027. Cela garantira qu'ils soient tous situés dans la même zone, à proximité les uns des autres. En conséquence, il est prévu que la prestation de services, l'organisation de l'aide nécessaire et la résolution des questions logistiques soient facilitées.