Un accident de la route impliquant un camion-citerne près de la capitale égyptienne, Le Caire, a provoqué une explosion et un incendie dévastateurs. La tragédie a coûté la vie à 31 personnes et 21 autres ont été blessées à divers degrés.

L'incident s'est produit le 25 novembre sur le périphérique autour du Caire. Selon le ministère égyptien de la Santé, 39 ambulances ont été dépêchées sur les lieux. Les blessés ont été immédiatement transportés vers les hôpitaux voisins.

Selon des témoins, le camion-citerne circulait de manière instable avant de percuter la barrière de sécurité séparant les voies opposées. Après la collision, une puissante explosion s'est produite et l'incendie s'est propagé aux véhicules environnants.

Selon les premières hypothèses, la chute d'un câble électrique à haute tension devant le camion pourrait avoir causé la perte de contrôle du conducteur. Cependant, les causes exactes de l'accident n'ont pas encore été officiellement déterminées.

Le parquet général égyptien a ouvert une enquête sur la tragédie. Des échantillons d'ADN sont en cours de prélèvement pour identifier les victimes.

Le président du pays, Abdel Fattah al-Sissi, a exprimé ses condoléances aux proches des victimes et a donné des instructions pour fournir l'aide nécessaire aux familles des défunts et aux blessés.