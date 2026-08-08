Zotac a offert une carte graphique GeForce RTX 5090 à un utilisateur

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Zotac a offert une carte graphique GeForce RTX 5090 à un utilisateur

Un fait aussi rare qu’agréable pour l’utilisateur s’est produit dans le monde de la technologie. Selon ixbt.com, Zotac a fourni gratuitement à son client une carte graphique phare GeForce RTX 5090 défectueuse, alors que l’acheteur avait initialement envoyé en réparation sous garantie un autre modèle de génération précédente. Une telle générosité n’est pas toujours le fait des grandes marques technologiques et est intervenue après une longue série de problèmes. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Sur la plateforme Reddit, un utilisateur portant le pseudonyme Prudent_Echidna1254 a partagé son expérience. Selon lui, l’acheteur a rencontré des problèmes avec sa carte graphique GeForce RTX 4090 pendant un an. Cet équipement coûteux provoquait régulièrement un « écran bleu de la mort » (BSOD), le gel soudain de l’ordinateur ainsi que l’apparition d’artefacts à l’image.

Quatre tentatives et la période de garantie

Pour résoudre le problème, l’utilisateur a dû envoyer son appareil au centre de service à quatre reprises conformément aux conditions de garantie. La dernière demande a été effectuée environ un mois avant l’expiration de la garantie de trois ans. L’utilisateur craignait sérieusement que la nouvelle réparation reste sans résultat et que la panne réapparaisse après l’expiration de la garantie.

Environ trente jours plus tard, il a contacté la division américaine de Zotac pour s’enquérir de l’état de la réparation. Fatigués par les demandes répétées du client ou désireux de régler équitablement la situation, les représentants de l’entreprise ont décidé de mettre fin au cycle de réparations sans fin et lui ont fait une proposition inattendue.

Le produit phare de nouvelle génération et ses conditions

L’utilisateur a finalement reçu non pas un exemplaire réparé de l’ancien modèle RTX 4090, mais la carte graphique GeForce RTX 5090, le produit phare le plus récent et le plus actuel de Nvidia, sans aucun paiement supplémentaire. Les spécialistes soulignent que les fabricants prennent parfois de telles mesures lorsque des réparations répétées ne permettent pas de résoudre le problème, mais qu’il ne s’agit pas d’une pratique standard.

Il reste toutefois un détail important. Zotac a fixé une période de garantie de seulement 30 jours pour la carte graphique GeForce RTX 5090 nouvellement fournie. L’entreprise n’a donné aucune explication sur la raison de cette durée exceptionnellement courte. Les utilisateurs de Reddit ont évalué la situation de manière différente : certains ont salué la générosité du service client, tandis que d’autres ont souligné que le client avait dû effectuer quatre démarches.

ZotacGeForce RTX 5090RTX 4090NvidiaTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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