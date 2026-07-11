Le système de protection spécial d'ASRock n'a pas pu empêcher la fonte du connecteur de la GeForce RTX 5090

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Le système de protection spécial d'ASRock n'a pas pu empêcher la fonte du connecteur de la GeForce RTX 5090

Les problèmes liés à la GeForce RTX 5090, la carte graphique la plus puissante de NVIDIA, persistent. Les détails d'un nouvel incident impliquant la fonte du connecteur d'alimentation de ce GPU ont été publiés. Cette fois, la situation attire l'attention non pas comme une simple défaillance technique, mais en raison de l'inefficacité d'un système de sécurité spécial. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte le site.

Selon les informations d'ixbt.com, un utilisateur a connecté sa carte graphique MSI GeForce RTX 5090 Gaming Trio OC à une alimentation ASRock PG1000-PSF via un câble 12V-2x6 direct. Bien que le système ait fonctionné de manière stable pendant plusieurs semaines, des interruptions inattendues ont commencé à se produire. L'inspection a révélé que le connecteur d'alimentation et une partie du câble avaient fondu.

Pourquoi la technologie TempGuard n'a-t-elle pas aidé ?

L'aspect le plus étrange de cette affaire est que l'alimentation ASRock était équipée d'un système de surveillance de la température appelé TempGuard. Le fabricant affirme que cette technologie est censée surveiller en permanence la température du connecteur et couper automatiquement l'alimentation en cas de niveau dangereux. Cependant, en pratique, le système de protection n'a pas fonctionné.

Selon le propriétaire, l'ordinateur a continué à fonctionner même après le début de la fonte des connecteurs. Ce n'est que lorsque l'utilisateur a remarqué les dommages physiques qu'il a éteint le système manuellement. Cela montre que même les nouveaux mécanismes de protection conçus pour les cartes graphiques modernes ne donnent pas toujours les résultats escomptés.

Les inspections ont révélé que non seulement l'extrémité du câble connectée à la carte graphique, mais aussi le port sur le boîtier de l'alimentation ont subi de graves dommages. Le fabricant de l'alimentation a déjà récupéré l'appareil pour une analyse en laboratoire. Pour l'instant, la cause exacte de la défaillance — qu'il s'agisse d'un câble de mauvaise qualité ou d'une erreur dans le système de protection — reste inconnue.

Il est intéressant de noter qu'il s'agit du deuxième incident de ce type pour cet utilisateur. Auparavant, il avait déjà rencontré le même problème de fonte avec une combinaison de GeForce RTX 5090 Founders Edition et d'une alimentation Corsair SF1000. Dans les deux cas, les principaux dommages ont touché l'alimentation et les câbles de connexion, et non la carte graphique elle-même.

Ceci constitue un avertissement important pour les passionnés de technologie et les joueurs. Lors de l'utilisation d'appareils gourmands en énergie comme la GeForce RTX 5090, il est conseillé de ne pas se fier entièrement aux systèmes de protection les plus modernes, et de vérifier régulièrement que les câbles sont bien insérés et de surveiller leur température.

NVIDIAGeForce RTX 5090АСРоккТехнологияВидеокарта
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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