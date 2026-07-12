NVIDIA prépare le modèle GeForce RTX 5090 SE : Capacités et différences

NVIDIA, leader du marché des processeurs graphiques, prévoit d'enrichir sa gamme de cartes graphiques de nouvelle génération avec un modèle inattendu. Selon le rapport de la ressource GameGPU, le fabricant travaille sur un nouvel appareil appelé GeForce RTX 5090 SE. Ce modèle servira à combler l'énorme écart technique entre le modèle phare RTX 5090 et le RTX 5080, situé un cran en dessous. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations, le modèle RTX 5090 SE sera une variante considérablement réduite du modèle phare. Bien qu'il y ait des rumeurs sur le marché concernant une RTX 5080 Super, les experts supposent que ce modèle ne verra qu'une augmentation de la capacité mémoire, avec des performances presque inchangées. C'est précisément pour cette raison que NVIDIA vise à proposer aux utilisateurs une version SE (Special Edition) comme alternative plus puissante.

Changements dans les spécifications techniques

La nouvelle carte graphique sera basée sur la puce graphique GB202, tout comme le modèle phare, mais sa puissance interne sera considérablement limitée. Si le modèle standard RTX 5090 possède 21 760 cœurs CUDA, ce chiffre devrait être réduit à 14 080 dans la version SE. Cela représente une baisse de près de 35 %. À titre de comparaison, le modèle RTX 5080 dispose de 10 752 cœurs CUDA.

Néanmoins, la RTX 5090 SE surpasse la RTX 5080 et sa version Super potentielle en termes de système mémoire. L'appareil conservera 32 GB de mémoire vidéo, mais le bus de données sera réduit à 384 bits. Cela garantit une bande passante suffisante pour les designers professionnels et les amateurs de jeux exigeants.

Position sur le marché et prix

Pour l'instant, la date de sortie exacte et le prix de la nouvelle carte graphique n'ont pas été communiqués. Cependant, les analystes estiment que le prix de la RTX 5090 SE pourrait ne pas différer énormément de celui du modèle phare. La raison principale invoquée est la grande capacité de mémoire vidéo, car les puces mémoire constituent une part importante du coût de production de la carte graphique.

La demande pour les produits NVIDIA a toujours été élevée. Avec le développement de l'e-sport et de la modélisation 3D, ces appareils haute performance trouvent rapidement leurs acheteurs. Si ce modèle est commercialisé, il pourrait devenir un choix idéal pour les utilisateurs recherchant un équilibre entre prix et qualité, sans vouloir dépenser une fortune pour le modèle phare.