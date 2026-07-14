Nouveau problème avec la GeForce RTX 5090 : cette fois, ce n'est pas le connecteur d'alimentation

Les incidents impliquant la NVIDIA GeForce RTX 5090, l'une des cartes graphiques les plus puissantes au monde, se poursuivent. Un utilisateur de Reddit a signalé que son appareil coûteux est tombé en panne de manière inattendue, un processus accompagné de crépitements sonores et de fumée. Cette situation suscite un grand intérêt dans le monde de la technologie, car cette fois, la cause de la panne n'est pas liée à la fusion du connecteur d'alimentation 12VHPWR comme dans les cas précédents. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon l'utilisateur sous le pseudonyme CurrentlyPooping, l'incident s'est produit quelques minutes après le lancement du jeu Assassin's Creed Black Flag Resynced. Un fort crépitement a été entendu à l'intérieur du boîtier du PC, de la fumée a commencé à s'échapper et le système s'est immédiatement éteint. L'examen de l'appareil démonté a révélé que la carte graphique GeForce RTX 5090, produite sous la marque Zotac, était gravement endommagée.

La cause inattendue de la panne

Comme le rapporte la publication ixbt.com, les photos publiées montrent que les signes de dommages thermiques ne se situent pas au niveau du connecteur d'alimentation, mais près du slot PCIe, c'est-à-dire là où la carte graphique se connecte à la carte mère. Cette situation a suscité diverses spéculations parmi les experts et les utilisateurs. Bien qu'aucune conclusion définitive n'ait été tirée, des microfissures sur le circuit imprimé sont pointées du doigt comme le principal coupable.

Il est bien connu que les cartes graphiques de la série GeForce RTX 5090 se distinguent par leur taille et leur poids imposants. On suppose que la carte a subi des fissures invisibles sur le circuit imprimé en raison de son propre poids au fil du temps. C'est précisément ce facteur qui pourrait avoir provoqué un court-circuit dans le circuit électrique et la "combustion" de l'appareil. Cette situation confirme une fois de plus les inquiétudes concernant la durabilité structurelle des cartes graphiques phares modernes.

Conseils pour les propriétaires de cartes graphiques lourdes

Compte tenu de la forte demande pour les puces graphiques haute performance, il s'agit d'un avertissement important pour les joueurs et les concepteurs. Lors de l'installation d'appareils lourds comme la GeForce RTX 5090, l'utilisation de supports spéciaux (support bracket) pour maintenir leur position verticale devient une nécessité vitale. Sinon, avec le temps, la déformation de la carte mère ou de la carte graphique elle-même est inévitable.

Cet incident montre que même les technologies les plus chères et les plus modernes peuvent avoir des points faibles en termes de durabilité physique. Pour l'instant, Zotac ou NVIDIA n'ont pas fait de déclaration officielle sur ce cas précis. Cependant, il est conseillé aux utilisateurs de prêter une attention particulière non seulement à l'alimentation électrique, mais aussi à la solidité de la structure lors de l'assemblage de leurs systèmes.