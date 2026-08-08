Pénurie de GeForce RTX 5090 : dans quels bundles obligatoires les cartes graphiques sont-elles vendues

La pénurie aiguë d’appareils haut de gamme sur le marché mondial entraîne des situations extrêmement étranges, voire absurdes. Selon ixbt.com, certains magasins de détail taïwanais ont complètement cessé de vendre séparément les puces graphiques les plus puissantes et ont commencé à les proposer uniquement dans d’énormes bundles comprenant d’autres composants. C’est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

De telles pratiques mettent les acheteurs dans une situation difficile, car pour obtenir le dernier modèle haut de gamme, ils sont contraints d’acheter en même temps divers composants dont ils n’ont absolument pas besoin. Cette pénurie artificielle et ces conditions suscitent de vives protestations parmi les passionnés de technologie.

Les bundles les plus absurdes et les plus chers

L’un des cas les plus surprenants concerne le modèle Gigabyte Aorus GeForce RTX 5090 Master 32G. Les personnes souhaitant acheter cette carte graphique doivent immédiatement acquérir, avec une seule unité, huit cartes mères Gigabyte ainsi qu’une alimentation de 1000 W.

Les cartes mères de ce bundle sont de différents modèles : deux reposent sur le chipset B860M, une sur le X870E et pas moins de cinq sur le chipset B850. Les vendeurs demandent environ 7480 dollars pour l’ensemble. Selon les estimations, la valeur totale moyenne de marché des huit cartes mères et de l’alimentation s’élève à 1600 dollars, ce qui porte le prix de la carte graphique elle-même à 6000 dollars.

La politique des autres fabricants

Il est apparu que la situation du marché ne se limitait pas à une seule marque. Des bundles spéciaux ont également été préparés pour les acheteurs souhaitant acquérir le modèle MSI GeForce RTX 5090 Gaming Trio OC. Ils comprennent trois cartes mères MSI MPG X870E Carbon, deux cartes mères B650M Gaming Plus ainsi qu’un processeur AMD Ryzen 9 9950X3D haute performance. Le prix total d’un tel bundle est estimé à 8500 dollars.

Il convient de souligner que, dans certains cas, les vendeurs ne se limitent pas aux cartes mères. Par exemple, le modèle Asus ProArt RTX 5090 OC est proposé aux acheteurs avec plusieurs cartes graphiques supplémentaires :

un bundle comprenant quatre cartes graphiques Radeon RX 9060 XT fabriquées par Asus coûte 7720 dollars

un bundle comprenant le Gigabyte Aorus RTX 5090 AI BOX doté d’une interface externe Thunderbolt 5, une carte mère X870E Aorus Master, trois B850M Force et deux GeForce RTX 5060 est proposé à 8280 dollars

En temps normal, l’achat d’un ensemble complet ou d’une configuration matérielle devrait coûter moins cher, mais dans le cas présent, les acheteurs sont contraints de payer davantage pour des équipements superflus et inutiles. Cela montre que la pénurie artificielle et la politique tarifaire autour de la RTX 5090 se sont encore durcies.