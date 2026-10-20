Kim Jong-un, annoncé dans le coma, réapparaît de manière inattendue

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Kim Jong-un, annoncé dans le coma, réapparaît de manière inattendue

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un est apparu en public après des informations non confirmées selon lesquelles sa santé se serait détériorée et qu'il serait tombé dans le coma.

Selon l'agence de presse officielle KCNA, il a visité une exposition de vêtements et de chaussures le 19 octobre. Il était accompagné lors de l'événement par son épouse Ri Sol-ju et sa fille Ju-ae. Les photos publiées montrent Kim Jong-un observant les produits exposés et discutant avec des responsables.

Auparavant, des rumeurs circulaient sur les réseaux sociaux affirmant que le dirigeant nord-coréen avait subi une hémorragie cérébrale, était tombé dans le coma et avait été emmené en Chine pour y être soigné. Cependant, ces allégations n'ont pas encore été confirmées par des preuves crédibles.

Les rumeurs concernant la santé de Kim Jong-un ont déjà été observées à plusieurs reprises. Lorsqu'il disparaît de la vie publique pendant un certain temps, diverses spéculations apparaissent sur son état de santé et son successeur potentiel.

Kim Jong-unRi Sol-juKCNACorée du NordSanté
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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