Les services de renseignement sud-coréens révèlent un secret inquiétant sur la santé de Kim Jong-un

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Les services de renseignement sud-coréens révèlent un secret inquiétant sur la santé de Kim Jong-un

Autour du régime fermé et mystérieux de la Corée du Nord, des informations fracassantes sur la santé du dirigeant ont été révélées ! L'agence nationale de renseignement de Séoul de Kim Jong-un a publié un rapport spécial sur son état physique, indiquant que le dirigeant de Pyongyang souffre d'une obésité morbide. Selon les analyses médicales, le poids du dirigeant nord-coréen a atteint 140 kilogrammes, le plaçant dans un groupe à haut risque pour des maladies graves. Alors, quels autres détails les renseignements révèlent-ils sur la vie de Kim Jong-un et à quel point la situation est-elle dangereuse ?

140 kg et risques cardiovasculaires

Corée du Sud selon les données collectées par les services spéciaux, le poids corporel du dirigeant nord-coréen a de nouveau atteint un niveau maximal :

  • Le chiffre de 140 kilogrammes : Grâce à l'intelligence artificielle et à l'analyse vidéo, les services de renseignement ont déterminé que le poids du dirigeant avoisine les 140 kg ;

  • Obésité sévère : Ce chiffre correspond médicalement à un groupe à haut risque, imposant une lourde charge à l'organisme ;

  • Menaces de maladies : Les experts estiment que le risque de développer des maladies cardiovasculaires, de l'hypertension et du diabète est très élevé chez Kim Jong-un ;

  • Stable pour l'instant : Malgré tous les facteurs négatifs, le rapport note qu'aucun problème aigu ou symptôme de maladie n'a été observé dans ses activités physiques pour le moment.

Point clé du rapport de renseignement

« Selon l'agence de renseignement de Séoul, le dirigeant nord-coréen pèse 140 kilogrammes et présente un risque élevé de maladies cardiovasculaires. Néanmoins, aucun problème grave n'a été constaté dans son état physique actuel. »

La santé du dirigeant de Pyongyang reste un facteur géopolitique crucial pour la sécurité régionale et le contrôle des armes nucléaires.

Indicateurs de santé de Kim Jong-un (Tableau)

Indicateur / Facteur

Données et évaluation des renseignements

Poids corporel identifié

Environ 140 kilogrammes

Diagnostic/État principal

Obésité morbide

Menaces potentielles

Risque élevé de maladies cardiovasculaires

État actuel

Aucune entrave majeure observée dans ses activités physiques

Source d'information

Corée du Sud Agence nationale de renseignement (Séoul)

Selon vous, comment ces risques liés à la santé de Kim Jong-un pourraient-ils influencer la gouvernance en Corée du Nord et la politique régionale à l'avenir ? Pyongyang sera-t-il contraint d'aborder la question de la succession ?

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Kim Jong-unCorée du NordRenseignement de SéoulRisques cardiovasculairesGéopolitique
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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