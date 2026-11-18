Corée du Nord dirigeant de Kim Jong-un La visite du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un dans la nouvelle zone touristique de Samjiyon a attiré l'attention par des images inhabituelles. Assis dans un fauteuil en cuir installé sur une pente enneigée, il a fumé une cigarette tout en portant des lunettes de soleil. Pendant ce temps, sa fille Kim Ju-ae skiait dans la nouvelle station. Cependant, l'objectif principal de la visite était d'inspecter les travaux de construction d'un grand centre de tourisme de montagne dans le nord du pays.

Fauteuil, cigarette et ski pour sa fille

Les photos publiées par l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA montrent Kim Jong-un accompagné de son épouse Ri Sol-ju et de sa fille Kim Ju-ae. Le dirigeant a observé la station depuis son fauteuil en cuir sur la pente enneigée, tandis que Ju-ae skiait vêtue de blanc.

La visite de Kim Jong-un a eu lieu les 15 et 16 novembre, et les photos ont été publiées le 17 novembre.

Quels projets sont mis en œuvre à Samjiyon ?

La ville de Samjiyon est située près de la frontière chinoise, au pied du mont Paektu, qui revêt une importance historique et symbolique pour la Corée du Nord. Pyongyang prévoit de transformer cette région en un centre majeur de tourisme de montagne.

Lors de sa visite, Kim Jong-un a inspecté les installations suivantes :

La station de ski de la région de Pukpotaesan ;

Les travaux de reconstruction de l'aéroport de Samjiyon ;

La ligne ferroviaire touristique ;

De nouveaux hôtels et centres de villégiature ;

Des logements pour le personnel.

Le dirigeant a souligné la nécessité de prolonger la piste de l'aéroport conformément aux normes de l'aviation internationale, ce qui indique un plan visant à développer l'accueil des touristes par voie aérienne.

L'équipement de ski de Kim Ju-ae a également attiré l'attention

Les photos de la fille de Kim Jong-un en train de skier ont également fait l'objet de discussions dans la presse internationale. Les médias sud-coréens ont noté la présence du logo de la marque suisse Stockli sur ses skis et ses bâtons. Des spéculations ont circulé selon lesquelles ses vêtements pourraient également provenir de marques européennes coûteuses. Ces informations n'ont pas été confirmées de manière indépendante.

Les apparitions fréquentes de Kim Ju-ae aux côtés de son père lors d'événements importants retiennent également l'attention des observateurs internationaux. Les services de renseignement sud-coréens ont suggéré qu'elle pourrait être préparée comme une héritière potentielle, bien qu'il n'y ait aucune confirmation officielle.

Ainsi, la visite à Samjiyon a été marquée non seulement par des images insolites, mais aussi par les plans de la Corée du Nord visant à étendre ses infrastructures touristiques.