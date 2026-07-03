Pourquoi Kim Jong Un ne parle-t-il jamais de sa mère ?

La vie du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un est entourée de nombreux secrets. L'un des sujets les plus discutés est la raison pour laquelle les informations sur sa mère sont gardées strictement secrètes. Selon une analyse de la BBC, bien que Kim Jong Un soit au pouvoir depuis près de 15 ans, il n'a jamais mentionné le nom de sa mère en public.

Selon l'analyse, la raison principale réside dans le fait que le pouvoir en Corée du Nord s'appuie sur l'idée officielle de la lignée du mont Paektu . La propagande du pays justifie la domination de la dynastie Kim précisément par son appartenance à cette lignée sacrée.

Cependant, les origines de la mère de Kim Jong Un, Ko Yon-hui, ne correspondent pas totalement à cette image. Selon les informations, elle est née en 1952 à Osaka, au Japon. Ses parents étaient originaires de l'île de Jeju, dans l'actuelle Corée du Sud, et faisaient partie des Coréens ayant migré vers le Japon pendant la colonisation. Plus tard, la famille s'est installée en Corée du Nord.

À l'époque, les Coréens venus du Japon étaient classés dans une catégorie appelée « jjepo ». Les analystes soulignent qu'ils étaient perçus comme une couche influencée par l'étranger, vivaient sous le contrôle de l'État et rencontraient des restrictions pour accéder à une éducation prestigieuse ou à des postes élevés.

Malgré cela, Ko Yon-hui a attiré l'attention de Kim Jong Il alors qu'elle travaillait dans un ensemble artistique d'élite. Bien qu'elle n'ait pas été l'épouse officielle, ils ont eu trois enfants. L'un d'eux, Kim Jong Un, est devenu le dirigeant du pays.

Selon les analyses, d'autres enfants de Kim Jong Il étaient également considérés comme héritiers. Cependant, son fils aîné, Kim Jong Nam, a perdu la confiance de son père pour avoir critiqué le système de pouvoir héréditaire et soutenu des réformes. Il a été assassiné en Malaisie en 2017. Un autre fils, Kim Jong Chol, a été écarté de la succession pour diverses raisons. En conséquence, après le décès de Kim Jong Il en 2011, le pouvoir est passé aux mains de Kim Jong Un.

Selon les experts, le secret entourant la mère de Kim Jong Un est lié à la légitimité du système de pouvoir héréditaire du pays. C'est pourquoi son anniversaire n'est pas célébré comme une fête nationale, contrairement à ceux de son grand-père et de son père.

Les analystes notent un autre point : Kim Jong Un a présenté tôt au public son épouse Ri Sol-ju et sa fille Ju Ae. Certains experts suggèrent qu'à travers cela, il a pu tenter de répondre à l'avance aux questions potentielles sur la légitimité de sa famille.

Les spécialistes estiment qu'une discussion large sur la mère de Kim Jong Un pourrait affecter les idéologies officielles façonnées depuis des années dans le pays. C'est pourquoi ce sujet reste l'un des plus fermés et mystérieux de Corée du Nord.