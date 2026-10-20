Des parents abandonnent leur fils de 10 ans à l'aéroport car son passeport était périmé

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Des parents abandonnent leur fils de 10 ans à l'aéroport car son passeport était périmé

À l'aéroport El-Prat de Barcelone, en Espagne, un couple a tenté de s'envoler pour le Maroc en laissant leur fils de 10 ans au terminal, car son passeport était périmé. L'incident a entraîné un retard du vol.

Le vol a été interrompu

Lilian Limasin, contrôleuse aérienne à l'aéroport, a raconté cet incident sur son compte TikTok.

Elle explique que le mois dernier, alors qu'elle supervisait le vol de 08h30 à destination de Casablanca, elle a reçu un message urgent demandant de retenir temporairement l'avion.

La raison était que la police catalane avait trouvé un enfant de 10 ans seul dans l'aéroport. L'enfant a déclaré que ses parents l'avaient abandonné et étaient partis.

Le personnel de l'aéroport a lancé un avis de recherche pour retrouver les parents, sans succès. Plus tard, il a été découvert qu'ils étaient à bord de l'avion pour Casablanca. La Garde civile espagnole a alors demandé l'arrêt du vol.

Les parents ne voulaient pas annuler le voyage

L'enquête policière a révélé que le couple prévoyait de partir en vacances au Maroc avec ses deux enfants. Cependant, lors du contrôle des documents, il est apparu que le passeport du fils aîné était périmé.

Comme le passeport national de l'enfant n'était plus valide, il aurait dû voyager avec un passeport espagnol. Mais cela nécessitait un visa, document que la famille ne possédait pas.

Lilian Limasin explique qu'au lieu d'annuler le voyage, les parents ont laissé leur fils à l'aéroport, ont appelé un proche pour venir le chercher, et se sont précipités pour monter dans l'avion.

Selon la contrôleuse aérienne, les parents considéraient cet acte comme normal. La police, en revanche, n'a pas partagé cet avis.

Le couple est actuellement accusé d'abandon de mineur et d'avoir causé un retard important du vol.

Selon les médias espagnols, les services sociaux mènent une enquête sur l'incident. Les mesures prises à l'encontre des parents seront connues à l'issue de l'enquête.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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