Un couple espagnol établit un record en courant 101 kilomètres menottés

Un couple espagnol a fait son entrée dans le Livre Guinness des records grâce à un défi inhabituel. Ils ont réussi à parcourir 101 kilomètres en courant, les mains menottées ensemble.

Pour établir ce record, le couple a choisi un itinéraire complexe appartenant à l'armée espagnole, traversant des zones montagneuses.

Selon les informations, Jessica Muñoz Paredes est policière, et son mari, Pelayo Álvarez Revuelta, sert dans la Garde civile espagnole. Grâce à l'accent mis sur la préparation physique dans leur carrière, ce défi leur était en partie familier.

Cependant, courir les mains menottées n'a pas été facile. Les participants devaient synchroniser chaque pas, coordonner leur rythme et surveiller constamment l'état de leur partenaire. Cela exigeait non seulement de l'endurance physique, mais aussi une confiance mutuelle et une grande solidarité.

De nombreux coureurs ayant pris le départ avec eux n'ont pas réussi à terminer la distance prévue. Jessica et Pelayo, quant à eux, ont terminé l'épreuve avec succès et ont enregistré un résultat record.

Le couple affirme qu'à travers cette initiative, ils souhaitaient attirer l'attention sur le travail des forces de l'ordre et montrer l'importance de la coopération et de la confiance mutuelle. Ils voulaient également, par cet exploit, montrer l'exemple à leurs enfants en matière de détermination, de patience et de courage face aux difficultés.