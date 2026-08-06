El Niño s’intensifie : des millions de personnes menacées par la faim

Le Programme alimentaire mondial de l’ONU a averti que l’intensification du phénomène climatique El Niño pourrait exposer les populations vivant dans les régions les plus vulnérables du monde à près de 50 millions de personnes supplémentaires au risque de faim aiguë dans les prochains mois.

Selon l’organisation, la phase aiguë de la faim désigne une situation dans laquelle les personnes ne sont même plus en mesure de satisfaire leurs besoins alimentaires quotidiens les plus élémentaires. Les experts soulignent que l’intensification d’El Niño pourrait constituer une grave menace pour la sécurité alimentaire.

Selon le directeur par intérim du Programme alimentaire mondial, Carl Skau, El Niño aura des effets négatifs sur la vie et les moyens de subsistance de millions de personnes. Il affirme que plus la communauté internationale se préparera tôt aux risques liés au climat, plus elle pourra sauver de vies et protéger les sources de revenus des populations.

Selon les estimations, El Niño s’intensifiera davantage en septembre de cette année. Le nombre de personnes confrontées à une grave pénurie alimentaire devrait ainsi passer de 225 à 274 millions, soit une hausse d’environ 22 % .

Les conséquences les plus graves en Amérique centrale et dans les pays d’Afrique australe sont attendues. L’ Afrique de l’Est, l’ Asie du Sud et l’ Asie du Sud-Est sont également considérées comme étant fortement menacées.

Les experts soulignent que l’impact d’El Niño ne sera pas uniforme dans toutes les régions. Certains pays souffrent déjà du manque de précipitations, de graves inondations et de chaleurs inhabituelles. Dans d’autres régions, la situation pourrait encore s’aggraver pendant la saison des semis et la prochaine période des récoltes. Les pays d’ Afrique australe qui dépendent largement de l’agriculture pluviale sont notamment considérés comme l’une des régions les plus exposées.

L’organisation rappelle que l’événement El Niño de 2015–2016 avait affecté négativement la sécurité alimentaire de 60 à 100 millions de personnesdans le monde. Selon les nouvelles prévisions, le cycle 2026–2027 pourrait également provoquer une crise humanitaire d’une ampleur comparable.

Les experts indiquent qu’El Niño pourrait atteindre son pic entre septembre et décembre . Toutefois, ses conséquences devraient se faire sentir pendant toute l’année 2027 en raison de ses effets sur l’agriculture et les rendements.

Selon les experts, les mesures préventives et de préparation prises à l’avance sont essentielles. Les estimations montrent que chaque dollar investi aujourd’hui dans la prévention peut éviter à l’avenir de 3 à 7 dollars de pertes économiques et de dépenses d’urgence. L’ONU appelle les pays à renforcer dès maintenant leur préparation face aux risques climatiques.