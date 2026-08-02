Menace El Niño : Les requins envahissent de nouveaux territoires

Des océanographes avertissent que l'intensification du phénomène climatique El Niño pourrait avoir un impact significatif sur les déplacements des créatures marines. Selon les experts, il est fort probable qu'en raison de la hausse brutale de la température de l'eau, les requins, les serpents de mer venimeux et d'autres espèces marines inhabituelles migrent vers de nouvelles zones.

Selon la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) des États-Unis, El Niño devrait atteindre un stade modéré à fort d'ici l'automne de cette année. Actuellement, les eaux côtières de l'ouest des États-Unis ont atteint des températures records. C'est pourquoi les scientifiques soulignent que des changements majeurs pourraient survenir dans l'écosystème océanique.

El Niño est un phénomène climatique naturel lié au déplacement des eaux chaudes vers les côtes américaines au lieu de l'Asie, provoqué par l'affaiblissement ou l'inversion des vents soufflant d'est en ouest dans l'océan Pacifique. Ce processus se produit généralement tous les deux à sept ans et peut durer de 9 à 12 mois.

Selon les prévisions de la NOAA, il y a 63 % de chances qu'un « très fort » El Niño survienne entre novembre 2026 et janvier 2027. Les experts estiment que cela pourrait être l'un des épisodes d'El Niño les plus puissants de l'histoire. Toutefois, les représentants de l'agence ont noté que cette situation ne doit pas susciter de panique.

Ken Graham, directeur du National Weather Service de la NOAA, souligne que chaque El Niño possède ses propres caractéristiques et que leurs impacts ne sont jamais identiques. Grâce aux systèmes de surveillance modernes et aux analyses scientifiques, les capacités à anticiper les changements potentiels et à préparer la population se sont élargies.

Les scientifiques soulignent particulièrement que le nombre et les espèces de requins pourraient changer. Outre les grands requins blancs, des requins-tigres, des requins-taureaux et des requins-marteaux devraient également apparaître dans de nouvelles zones. Chris Lowe, professeur à l'Université d'État de Californie, affirme que les jeunes grands requins blancs ont commencé à quitter leurs zones de vie traditionnelles à San Diego et que, sous l'influence d'El Niño, des espèces encore plus inattendues pourraient s'approcher des côtes.

Les experts précisent que cela ne se limite pas aux requins. Des créatures tropicales comme les mahi-mahis, les thons rouges, les tortues marines et les serpents de mer venimeux pourraient également être observés dans de nouvelles régions. Selon Douglas McCauley, directeur de la Benioff Ocean Initiative de l'Université de Californie, il n'est pas exclu que de nombreuses « créatures tropicales insolites » apparaissent dans les eaux californiennes, ce qui n'avait presque jamais été observé auparavant.

L'une d'elles est le serpent marin à ventre jaune, doté d'un venin puissant, qui ne vit généralement pas dans les eaux californiennes. Les scientifiques indiquent que, sous l'effet des eaux chaudes, de telles espèces pourraient temporairement pénétrer dans ces zones.

De plus, l'augmentation de la température de l'eau pourrait accélérer la prolifération d'algues toxiques appelées Pseudo-nitzschia. L'acide domoïque qu'elles produisent est dangereux pour les humains et les animaux marins. Par le passé, lors du fort réchauffement marin de 2015 surnommé « The Blob », la pêche aux crustacés et autres produits de la mer avait été temporairement suspendue sur la côte ouest des États-Unis.

Les experts n'excluent pas que des changements similaires puissent être observés cette fois-ci. Parallèlement, il est noté que les requins et les baleines pourraient s'approcher des côtes, tandis que certaines espèces de poissons, notamment les stocks de thon, pourraient augmenter dans certaines régions.