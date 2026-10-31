La température de l'eau dans l'océan Pacifique atteint des niveaux records depuis 150 jours

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La température de l'eau dans l'océan Pacifique atteint des niveaux records depuis 150 jours

Dans la partie équatoriale centrale de l'océan Pacifique, où le phénomène El Niño est mesuré, la température de l'eau atteint des niveaux records depuis 150 jours consécutifs. Ce réchauffement inhabituel provoque des pluies torrentielles, des inondations et des glissements de terrain dans l'ouest de l'Amérique du Sud, rapporte le « The Washington Post ».

Selon la publication, la température moyenne de l'eau dans cette zone a atteint 30,2 degrés, avec des pics allant jusqu'à 31,6 degrés par endroits. Le précédent record, enregistré en 2015, était de 29,8 degrés.

L'impact d'El Niño est particulièrement ressenti au Pérou et en Équateur. Abraham Levi, directeur d'une société de conseil météorologique au Pérou, a déclaré que ces deux pays se préparent à l'un des phénomènes El Niño les plus puissants de l'histoire moderne.

Dans la ville équatorienne de Guayaquil, près de 50,8 centimètres de pluie sont tombés au cours du mois d'octobre. Pourtant, la moyenne habituelle pour ce mois dans cette région n'est que de 0,5 centimètre, soit près de 100 fois plus que la normale.

De plus, la semaine dernière, des pluies torrentielles ont provoqué des inondations à Quito, la capitale de l'Équateur. À Santiago, capitale du Chili, des averses ont déclenché des crues dévastatrices et des glissements de terrain.

Près des côtes péruviennes, la température de l'eau de l'océan est supérieure de 9,4 degrés à la normale. Les experts avertissent que la situation pourrait s'aggraver avec le début de la saison des pluies dans le pays.

Le phénomène El Niño devrait également influencer les conditions météorologiques hivernales aux États-Unis. Selon les prévisions, les tempêtes pourraient s'intensifier sur les côtes ouest et est du pays, en Californie des inondations pourraient survenir, et en Floride, des précipitations supérieures à la normale sont attendues.

Rappelons qu'El Niño est un phénomène climatique lié à l'élévation périodique de la température de surface de l'eau dans les parties centrale et orientale de l'océan Pacifique équatorial. Il affecte les interactions entre l'océan et l'atmosphère, provoquant des changements de précipitations, de sécheresses et de températures dans diverses régions du monde.

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