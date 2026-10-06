Menace climatique mondiale : plus de 347 millions d'enfants en danger à cause du phénomène El Niño

Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) a publié un nouveau rapport d'urgence sur le changement climatique mondial. Selon celui-ci, une puissante anomalie naturelle dans l'océan Pacifique — El Niño — l'intensification de ce phénomène pourrait mettre en péril plus de 347 millions d'enfants vivant dans 100 pays du monde, les exposant à de graves conséquences.

Les experts de l'organisation internationale considèrent particulièrement la période de trois mois allant d'octobre à décembre 2026 comme la phase présentant le plus haut niveau de risque.

Météo anormale : inondations et terres arides

Selon les analyses de l'UNICEF, au cours des trois prochains mois, des changements météorologiques extrêmes et inhabituels seront observés dans diverses régions de la planète :

Danger bipolaire : Alors que dans certaines régions, des niveaux d'humidité sans précédent et des pluies torrentielles provoqueront des inondations catastrophiques, d'autres zones connaîtront des conditions extrêmement arides, créant un risque de sécheresse à grande échelle ;

Crises en chaîne : Les conséquences d'El Niño ne se limitent pas aux changements météorologiques. Elles entraînent le déplacement forcé de millions de familles, des pénuries d'eau potable, la malnutrition et la propagation de maladies infectieuses épidémiques ;

Inquiétudes statistiques mondiales : D'après les estimations de l'UNICEF, à l'heure actuelle, un total de 1,1 milliard d'enfants — soit près de la moitié de tous les enfants — vivent déjà sous l'influence de facteurs naturels dangereux tels que la chaleur extrême, la sécheresse ou les inondations.

La force mystérieuse qui transforme les déserts en jardins : le phénomène d'Atacama

L'ampleur sans précédent de l'impact d'El Niño est également confirmée par un événement récemment enregistré en Amérique du Sud :

Miracle de la nature : Dans le désert d'Atacama au Chili, considéré comme l'un des endroits les plus secs du monde, des précipitations records provoquées par El Niño ont transformé un sol habituellement composé de sable et de pierres en un océan de fleurs colorées ;

Signe d'instabilité climatique : Ce paysage, bien qu'étonnant à première vue, est en réalité la preuve éclatante que l'équilibre naturel de notre planète est rompu et que le climat devient imprévisible.

Les organisations humanitaires internationales appellent les gouvernements à prendre des mesures immédiates et à activer des mécanismes d'aide rapide pour protéger les enfants et les populations vulnérables dans les régions sujettes aux sécheresses et aux inondations.