Explosion d'un pétrolier dans le détroit d'Ormuz : la Garde nationale des EAU sauve 22 personnes de l'incendie

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Explosion d'un pétrolier dans le détroit d'Ormuz : la Garde nationale des EAU sauve 22 personnes de l'incendie

Une série d'incidents graves s'est produite dans la nuit de dimanche dans le golfe d'Oman et le détroit d'Ormuz, l'une des principales routes commerciales et maritimes du Moyen-Orient.

Selon l'agence Reuters, citant les autorités des EAU, la Garde nationale des Émirats arabes unis a réussi à évacuer 22 membres d'équipage d'un navire marchand en feu vers une zone sécurisée.

Opération de sauvetage rapide de la Garde nationale des EAU

Suite au violent incendie déclaré en mer, les services spéciaux ont été immédiatement mobilisés :

  • 22 personnes sauvées : Selon le communiqué officiel de la Garde nationale des EAU, un incendie majeur s'est déclaré sur un grand navire marchand naviguant dans le golfe d'Oman. Grâce à l'intervention rapide des unités spéciales, les 22 personnes à bord ont été évacuées et leurs vies ont été sauvées.

  • Témoignages et surveillance : Le Royaume-Uni via son bureau des opérations commerciales maritimes (UKMTO), a également signalé un incident impliquant un vraquier et des forces armées dans la zone.

Explosions de pétroliers à Ormuz et déclaration du CENTCOM : situation dans la région

Cette opération de sauvetage s'inscrit dans un contexte d'autres événements critiques dans les eaux de la région :

  • Explosion de deux pétroliers : Selon l'agence iranienne Tasnim, deux grands pétroliers ont heurté des mines et ont pris feu dans la zone du détroit d'Ormuz pendant la nuit.

  • Frappe des forces armées américaines : Le Commandement central des forces armées américaines (CENTCOM) a officiellement annoncé qu'un navire marchand tentant de briser le blocus maritime iranien dans le golfe d'Oman a été frappé et neutralisé.

Les mesures de sécurité ont été renforcées dans la région et les services internationaux de sécurité maritime appellent tous les navires commerciaux transitant par cette zone à la plus grande prudence.

Détroit d'OrmuzGolfe d'OmanCENTCOMGarde nationale des EAUSécurité maritime
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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