Un couple chinois décide de divorcer faute de pouvoir choisir un prénom pour son enfant

À Shanghai, en Chine, un couple qui ne parvenait pas à se mettre d'accord sur le prénom de son enfant a demandé le divorce devant le tribunal. En raison de ce désaccord, l'enfant, âgé de plus d'un an, n'a toujours pas d'acte de naissance et a même rencontré des difficultés pour se faire vacciner.

Le prénom de l'enfant est devenu une source de conflit entre les parents

Le tribunal populaire du nouveau district de Pudong à Shanghai a examiné l'affaire de divorce d'un couple marié en 2023. Ils ont eu un fils en bonne santé l'année suivante. Cependant, après la naissance de l'enfant, des tensions ont éclaté au sein de la famille.

Le couple n'a pas réussi à se décider sur le prénom à donner à leur enfant. Chacun est resté ferme sur son choix, exigeant de l'autre les documents nécessaires et une procuration. Aucune des parties n'a voulu faire de compromis.

Selon les preuves présentées au tribunal, les parents se sont rendus séparément à l'hôpital pour enregistrer le prénom de leur choix. Cependant, les deux tentatives ont été rejetées car elles ne respectaient pas les règles établies.

L'enfant de plus d'un an n'a pas d'acte de naissance

Le juge en charge de l'affaire a accordé une attention particulière à la situation de l'enfant.

« L'enfant a plus d'un an, mais il n'a toujours pas d'acte de naissance. Il est impossible de l'enregistrer à son lieu de résidence, et même sa vaccination est devenue difficile », a souligné le juge.

Le tribunal a noté que l'acte de naissance médical est un document essentiel pour établir l'identité juridique d'un nouveau-né. Retarder l'enregistrement de ce document en raison de conflits personnels entre les parents peut porter atteinte aux droits fondamentaux de l'enfant.

Le tribunal a également souligné que les deux parents doivent assumer la responsabilité d'une telle situation. Il a été rappelé que l'enfant ne peut être utilisé comme un moyen de pression dans des conflits émotionnels, ni que les litiges peuvent servir à éviter les obligations parentales.

Le tribunal a ordonné aux parents de faire passer les intérêts de l'enfant en premier

Afin de protéger les droits fondamentaux de l'enfant, le tribunal a émis un avertissement spécial sur « la prise en charge des mineurs ». Selon ce document, les parents devaient coopérer dans un délai imparti pour obtenir l'acte de naissance de leur enfant.

Cependant, au lieu de régulariser les documents, ils ont continué à se disputer sur la garde des originaux.

Après plusieurs tentatives de conciliation, il a été décidé de conserver temporairement l'acte de naissance original au tribunal. Il a ensuite été convenu qu'il serait remis à la mère. Cela était nécessaire pour procéder à l'enregistrement obligatoire de l'enfant à son lieu de résidence.

Les actions des parents ont été critiquées sur les réseaux sociaux

Cette affaire de divorce inhabituelle s'est largement répandue sur les réseaux sociaux chinois, suscitant des débats animés parmi les utilisateurs. Beaucoup se sont étonnés de voir comment une question aussi simple a pu mener les relations familiales à un tel point.

« De tels couples ne devraient même pas avoir d'enfants », a écrit l'un des utilisateurs.

Un autre commentaire disait : « Ils perdent juste leur temps. Le prénom peut être changé plus tard. Ils font souffrir l'enfant avec leurs désaccords et ne montrent pas qu'ils sont des parents responsables. »

Cet événement a montré une fois de plus que les conflits entre parents affectent avant tout les droits et la vie quotidienne de l'enfant. L'exigence principale du tribunal était que, indépendamment des litiges personnels, les parents doivent faire passer les intérêts de leur enfant avant tout.