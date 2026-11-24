Le musée CR7, qui retrace la vie et la carrière de footballeur de Cristiano Ronaldo, a ouvert ses portes à Shanghai, en Chine. À l'entrée du musée, une statue de sept mètres de la star portugaise a été installée, représentant sa célèbre célébration de but.

Inauguré le 21 novembre, ce musée est la première succursale du projet de musée personnel de Ronaldo sur le continent chinois. Il est situé au troisième étage du centre commercial Shanghai No. 1 Shopping Center, sur la rue Nanjing à Shanghai. L'exposition, qui s'étend sur près de 3 000 mètres carrés, retrace le parcours du joueur, de son enfance à son statut de star mondiale.

La statue de sept mètres de Ronaldo accueille les fans

L'un des points forts du musée est l'immense statue qui se dresse à l'entrée. Vêtu du maillot de l'équipe nationale du Portugal, Ronaldo y est représenté les bras écartés, exécutant sa célèbre célébration « Siu ».

Les organisateurs présentent cette statue comme la plus haute représentation en pied du joueur au monde. Sa hauteur de sept mètres fait également référence au célèbre numéro 7 de Ronaldo.

Le frère du footballeur, Hugo Aveiro, a assisté à la cérémonie d'ouverture du musée.

De l'enfance à la gloire mondiale : 10 zones thématiques

L'exposition du musée retrace étape par étape la vie et la carrière sportive de Ronaldo. Au total, 10 zones thématiques et 15 scènes spéciales ont été recréées.

Les fans peuvent découvrir l'enfance du joueur à Madère, son passage à l'académie du Sporting à Lisbonne, ainsi que l'environnement lié à sa carrière professionnelle ultérieure.

L'exposition propose des reconstitutions des lieux suivants :

le dortoir de l'académie du Sporting où Ronaldo vivait en tant que jeune joueur ;

le salon privé du footballeur ;

les vestiaires des clubs ;

le tunnel menant au terrain du stade d'Al-Nassr.

Ainsi, les visiteurs peuvent suivre la carrière de Ronaldo non pas à travers de simples photos, mais via des scènes spéciales permettant de ressentir les environnements marquants de sa vie.

Plus de 50 objets exposés : Ballon d'Or et maillots historiques

Plus de 50 objets précieux ont été apportés à Shanghai depuis Madère, la ville natale de Ronaldo. Parmi eux, des trophées, des maillots de football et des chaussures portées lors de matchs.

Parmi les pièces les plus importantes de l'exposition, on trouve :

Le Ballon d'Or 2008 — symbole de la première fois que Ronaldo a été reconnu comme le meilleur footballeur du monde.

La coupe du Championnat d'Europe — un trophée rappelant le succès historique obtenu avec l'équipe nationale du Portugal.

Chaussures portées en match — des objets directement liés à la carrière du joueur sur le terrain.

Maillot dédié à son 350e but au Real — portant les autographes de l'ancien entraîneur du club, Zinédine Zidane, et des joueurs de l'équipe.

Maillot spécialement préparé pour le musée de Shanghai — signé personnellement par Ronaldo.

Certaines pièces sont exposées pour la première fois sur le continent chinois.

Au musée, il est même possible de tenter d'arrêter un tir de Ronaldo

Le musée CR7 ne se limite pas aux objets historiques. Des activités interactives y sont également organisées.

Les visiteurs peuvent notamment se tester en tant que gardien de but grâce à un simulateur spécial basé sur le célèbre retourné acrobatique de Ronaldo contre le Real Madrid en 2018, alors qu'il jouait pour la Juventus.

Lors de ce but historique, Ronaldo avait sauté à 2,38 mètres de hauteur. L'installation spéciale du musée recrée virtuellement ce tir, offrant aux fans la possibilité d'essayer de l'arrêter.

L'héritage de Ronaldo est désormais aussi exposé à Shanghai

À 41 ans, Cristiano Ronaldo continue de rassembler ses fans aux quatre coins du monde en tant que l'un des sportifs les plus célèbres de l'histoire du football. Le musée de Shanghai est devenu un nouveau lieu réunissant sa carrière, ses succès et son histoire personnelle.

Il est remarquable que les fans puissent non seulement admirer les trophées du joueur, mais aussi ressentir de près sa vie d'enfant, ses entraînements et les moments historiques qui lui sont liés.

Le musée de Ronaldo à Shanghai a démontré une fois de plus à quel point le nom et l'héritage sportif de la star du football suscitent un intérêt international.