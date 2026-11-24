À Shanghai, en Chine, une statue géante de Cristiano Ronaldo, la star du football portugais, a été dévoilée. Installée le 21 novembre à l'occasion de l'ouverture du musée CR7, la statue mesure sept mètres de haut. Elle est située devant un centre commercial sur la rue Nanjing Est.

La statue représente Ronaldo portant le maillot numéro 7 de l'équipe nationale du Portugal, dans sa célèbre célébration « Siuu » avec les bras écartés après avoir marqué un but. Sa hauteur a également été choisie pour correspondre au numéro 7 légendaire du joueur. Les organisateurs présentent ce monument comme la plus haute statue en pied de Ronaldo au monde.

Le frère du joueur, Hugo Aveiro, et son ami proche, Miguel Paixão, ont assisté à la cérémonie d'inauguration. Ronaldo lui-même n'était pas présent. Les fans réunis pour l'événement ont applaudi en imitant la célèbre célébration « Siuu » du joueur lors du dévoilement.

Le musée CR7 de Shanghai s'étend sur près de 3 000 mètres carrés. Il comprend 10 zones d'exposition thématiques retraçant le parcours de Ronaldo, de son enfance à sa carrière de footballeur professionnel.

Le musée expose plus de 50 objets issus de la collection personnelle du joueur, dont le Ballon d'Or remporté en 2008, des maillots, des chaussures et d'autres souvenirs. La chambre qu'occupait Ronaldo à l'académie du Sporting a également été reconstituée.

Des activités interactives sont également proposées aux visiteurs. L'une d'elles est consacrée au célèbre retourné acrobatique de Ronaldo contre la Juventus en 2018, où les fans peuvent tester leurs compétences de gardien de but grâce à un simulateur spécial.