En Chine, l'intelligence artificielle remplace les enseignants pour corriger les devoirs

L'appareil est capable de reconnaître les textes manuscrits dans les cahiers des élèves. Il analyse ensuite les tâches effectuées, signale les erreurs et attribue une note. Ainsi, une grande partie du processus de correction, autrefois effectué manuellement par les enseignants, est automatisée.

Dans certaines écoles chinoises, des dispositifs d'intelligence artificielle sont mis en place pour corriger les devoirs afin d'alléger la charge de travail des enseignants. Ces équipements spéciaux, qui ressemblent à des imprimantes ordinaires, sont utilisés dans certains établissements scolaires de Shenzhen, Shanghai et d'autres villes.

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Auparavant, les pédagogues passaient beaucoup de temps à examiner chaque cahier individuellement et à marquer les erreurs au stylo rouge. Désormais, cette tâche est accomplie par un appareil spécial, permettant aux enseignants de libérer du temps pour d'autres activités.

Selon les informations, ces équipements peuvent faire économiser plus d'une heure et demie par jour aux enseignants. Les pédagogues peuvent consacrer ce temps libéré à la préparation des cours, au travail individuel avec les élèves et à l'amélioration de leurs connaissances.

Cependant, la technologie fait face à certains défis. Comme l'écriture de chaque personne est unique, il n'est pas facile, même pour l'intelligence artificielle, de reconnaître correctement les manuscrits. C'est pourquoi la précision et l'efficacité des systèmes sont testées en pratique.

Pour l'instant, ces appareils sont utilisés dans des écoles de certaines villes chinoises. Leur déploiement à grande échelle dans tout le pays dépendra des résultats futurs.