Miracle technologique en Chine : des robots policiers testés dans les rues de Shanghai

À Shanghai, l'une des plus grandes mégapoles de Chine, des robots humanoïdes ont commencé à être testés dans les rues. Ces dispositifs innovants ont été déployés pour gérer efficacement la circulation routière et assister les agents de police dans leurs fonctions.

Les images diffusées sur les réseaux sociaux montrent le robot en uniforme de police, debout sur une plateforme mobile à roues, surveillant la sécurité dans les rues.

Apparence et caractéristiques techniques du robot policier

Son apparence montre que ce robot a été conçu de manière moderne et très proche de la morphologie humaine :

Uniforme complet : Le robot est équipé d'une chemise bleue, d'un pantalon sombre, de gants blancs et d'une casquette, typiques des agents de la police de la route ;

Plateforme mobile à roues : Pour se déplacer rapidement et sans encombre dans l'environnement urbain complexe, il est monté sur une plateforme robotisée compacte de couleur blanche ;

Feux d'avertissement et emblème de la police : La partie inférieure de la plateforme arbore l'emblème de la police, des phares lumineux et des signaux d'avertissement bleu vif visibles de loin la nuit ;

Coordination du trafic : Ses mouvements de bras et sa posture debout attirent l'attention des piétons et des conducteurs, contribuant au respect des règles.

L'expérience de Shanghai : pourquoi de tels projets sont-ils nécessaires ?

L'utilisation de l'AI et de la robotique dans les rues vise à résoudre plusieurs tâches clés :

Réduction de la charge de travail des agents : En confiant les tâches de surveillance et d'orientation routinières aux carrefours fréquentés aux robots, les ressources humaines peuvent être utilisées pour des missions opérationnelles plus critiques ;

Surveillance continue 24/7 : Les robots peuvent assurer des patrouilles sans fatigue, quelles que soient les conditions météorologiques et à toute heure du jour ou de la nuit ;

Système de sécurité innovant : La présence de telles technologies de pointe dans les rues augmente la vigilance des conducteurs et des piétons, prévenant ainsi les infractions.

Ce projet pilote mis en place à Shanghai démontre que, dans l'infrastructure future des « Smart City », l'AI et les systèmes robotisés deviennent des maillons essentiels du maintien de l'ordre public.