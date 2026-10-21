En Turquie, un chauffeur de bus conduit un passager évanoui à l'hôpital (vidéo)

·20·Monde
En Turquie, un chauffeur de bus conduit un passager évanoui à l'hôpital (vidéo)

Dans la ville turque d'Elazığ, le chauffeur d'un bus public a modifié son itinéraire pour porter secours à un passager qui s'est soudainement évanoui et s'est effondré au sol. C'est ce qu'a rapporté Kanal23.

Il est rapporté que l'un des passagers du bus, qui circulait dans le centre-ville, s'est soudainement senti mal et est tombé. Ayant remarqué la situation, les autres passagers ont alerté le chauffeur, Emrah Zaman.

Après avoir obtenu l'autorisation de la direction des transports, le chauffeur a dévié de son itinéraire habituel et a conduit le bus vers l'hôpital municipal Fethi Sekin. En chemin, il a klaxonné pour demander aux autres véhicules de lui céder le passage.

À l'arrivée du bus à l'hôpital, le personnel médical a pris en charge le passager sur une civière pour l'emmener à l'intérieur. Il a été admis à l'hôpital pour y être soigné.

L'incident a été filmé par la caméra de surveillance du bus. Aucune information supplémentaire sur l'état de santé actuel du passager n'a été communiquée pour le moment.

ElazığKanal23Fethi SekinCaméra de busTurquie
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