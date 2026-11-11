Un bus de passagers percute 32 voitures à un feu rouge en Corée du Sud, provoquant un carambolage massif

L'accident a eu lieu le matin du 11 novembre. Le bus, conduit par un chauffeur âgé de plus de 60 ans, a percuté des véhicules qui attendaient au feu vert. La collision a endommagé quatre bus, un camion et 27 voitures particulières.

Dans le district de Bundang, à Seongnam en Corée du Sud, un bus de passagers a provoqué un accident majeur en percutant 32 véhicules. L'incident a fait 57 blessés, dont neuf grièvement et 48 légèrement, selon l'agence Yonhap.

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Selon les informations, le bus a heurté successivement les véhicules sur une distance de 100 à 150 mètres avant de s'immobiliser contre le terre-plein central. Le chauffeur du bus figure parmi les blessés ; il a été extrait par les secours après avoir été coincé dans l'habitacle, puis transporté à l'hôpital.

Le conducteur a déclaré à la police que le système de freinage était défaillant. L'enquête a révélé qu'il n'était pas sous l'emprise de l'alcool.

La police enquête actuellement sur les causes de l'accident, notamment une éventuelle défaillance technique du système de freinage ou une erreur de pédale de la part du conducteur.