Dans la région du Kazakhstan-Occidental, les premières chutes de neige ont provoqué du verglas sur les routes. Il est devenu difficile de transporter à l'hôpital une jeune fille ayant perdu connaissance en raison des conditions météorologiques défavorables. Finalement, des agents de la police de patrouille lui sont venus en aide.

Selon le ministère de l'Intérieur du Kazakhstan, l'incident s'est produit le 26 novembre sur l'autoroute Oural — Aktobe, près du village de Barbastau.

Le conducteur d'une Chevrolet Cobalt, en service dans cette zone, a sollicité l'aide des agents de la police de patrouille. Il a expliqué qu'une jeune fille se trouvait inconsciente dans son véhicule et qu'il ne pouvait pas l'emmener lui-même à l'hôpital à cause du verglas sur les routes.

Selon le conducteur, les secours médicaux avaient déjà été appelés, mais les conditions météorologiques et routières empêchaient les médecins d'arriver rapidement.

Comprenant la gravité de la situation, les policiers Sogʻindiq Umbayev et Ansar Maratov ont immédiatement installé la jeune fille dans leur véhicule de service. Accompagnés d'un infirmier de village qui suivait la patiente, ils l'ont transportée vers un établissement médical à Oural.

Sur place, la patiente a été confiée au personnel médical. Il a été rapporté que son état est désormais stable et qu'elle reçoit les soins nécessaires.