À Détroit, aux États-Unis, les passagers des transports publics ont été témoins d'une scène inattendue. Deux cavaliers sont montés dans un bus municipal avec leurs chevaux. L'incident insolite a été capturé par les caméras de surveillance du bus et est devenu viral sur les réseaux sociaux, selon ABC News.

L'incident s'est produit le 7 novembre près de l'intersection de 7 Mile Road et de Strasburg Street. Le véhicule s'est arrêté alors que les deux cavaliers attendaient à l'arrêt de bus. Après une brève discussion avec le chauffeur, ils ont fait monter leurs chevaux à l'intérieur du bus.

Fait curieux, le chauffeur a plaisanté en qualifiant les chevaux d'animaux d'assistance. Les chevaux et leurs propriétaires ont traversé le salon du bus avant de redescendre peu après par la porte arrière. Le bus a ensuite poursuivi son trajet.

Il s'est avéré que l'un des propriétaires des chevaux est Jordan Williams, cofondateur de l'organisation « Urban City Cowboys ». Par cette action, il visait à attirer l'attention sur les cow-boys noirs et les passionnés d'équitation à Détroit. Au moment de l'incident, il organisait un événement caritatif dans la zone, offrant aux enfants la possibilité de monter à cheval.

Le département des transports de Détroit (DDOT) a commenté la situation, précisant que seuls les animaux d'assistance conformes aux exigences légales sont autorisés dans les bus. L'agence a souligné que faire monter des chevaux dans un bus peut présenter un risque pour la sécurité des passagers et des animaux.

De plus, il est prévu de renforcer la formation des chauffeurs de bus suite à cet incident et de leur rappeler une nouvelle fois les règles en vigueur.